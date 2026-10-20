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Кукарцев Кирилл

СОБЫТИЯ


20.10.2026 В сентябре 2026 г. интерес бизнеса к картам 2ГИС вырос почти в 10 раз 1
05.08.2013 2ГИС начал показывать пробки в Санкт-Петербурге 1
15.05.2013 Специалисты 2ГИС будут использовать 3G-модемы «МегаФона» для доступа в интернет 1
13.03.2013 Реклама в 2ГИС становится кросс-платформенной 1
06.03.2013 2ГИС начинает продажи международной рекламы 1
28.12.2011 2ГИС исследовал бизнес в городах России 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Кукарцев Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 454 5
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 292 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 58 1
МегаФон 11004 1
VK - Mail.ru Group 3624 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15573 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5452 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13052 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29953 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13161 1
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 249 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13173 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9743 1
Караоке - Karaoke 326 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5541 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18357 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10426 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13185 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1289 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7565 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2430 1
Google Android 15390 1
Apple iOS 8665 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Microsoft Windows 17045 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 1
Тимощук Наталья 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 168995 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48200 3
Италия - Итальянская Республика 4528 3
Казахстан - Республика 6138 2
Украина 7973 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19823 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1828 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1064 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 637 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2557 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4564 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1685 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1728 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1956 1
Россия - СФО - Новосибирск 4953 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2924 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1792 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11011 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1421 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480316, в очереди разбора - 724691.
Создано именных указателей - 202881.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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