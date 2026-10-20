Индексная книга (каталог) CNews*
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Кукарцев Кирилл
СОБЫТИЯ
|20.10.2026
|В сентябре 2026 г. интерес бизнеса к картам 2ГИС вырос почти в 10 раз 1
|05.08.2013
|2ГИС начал показывать пробки в Санкт-Петербурге 1
|15.05.2013
|Специалисты 2ГИС будут использовать 3G-модемы «МегаФона» для доступа в интернет 1
|13.03.2013
|Реклама в 2ГИС становится кросс-платформенной 1
|06.03.2013
|2ГИС начинает продажи международной рекламы 1
|28.12.2011
|2ГИС исследовал бизнес в городах России 1
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Кукарцев Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 454 5
|Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 292 1
|МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 58 1
|МегаФон 11004 1
|VK - Mail.ru Group 3624 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480316, в очереди разбора - 724691.
Создано именных указателей - 202881.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480316, в очереди разбора - 724691.
Создано именных указателей - 202881.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.