ВТБ и «Сумитек интернейшнл» запустили оплату заказов с использованием СБП

Банк ВТБ и дальневосточный филиал «Сумитек интернейшнл» организовали возможность проведения дистанционных платежей при заказе запчастей и комплектующих для спецтехники через Систему быстрых платежей (СБП) ЦБ России. Новый мгновенный способ оплаты с использованием QR-кода уже доступен при формировании заказа в офисах компании в Хабаровске, Владивостоке, Нерюнгри и Благовещенске.

Для выполнения транзакции менеджер компании формирует счет на оплату, в который автоматически помещается уникальный QR-код СБП, сформированный с учетом параметров конкретного заказа. Генерация кода происходит по прямому каналу взаимодействия с банком, построенному через платформу открытого интерфейса (API). Далее данный счет выставляется покупателю дистанционно по email, либо передается лично в офисе компании. После осуществления оплаты денежные средства моментально поступают на расчетный счет продавца в режиме онлайн 24/7, статус операции автоматически подгружается в учетную систему «Сумитек интернейшнл» для корректного учета заказа. Стоит отметить, что Система быстрых платежей выбрана «Сумитек интернейшнл» в качестве одного из основных способов оплаты при заказе запчастей, комплектующих, смазочных материалов.

«Мы отмечаем значительный рост безналичных C2B-платежей, особенно в условиях продолжающихся ковид-ограничений. В этой связи развитие такого платежного сервиса как СБП является безусловным плюсом. Предлагая разные сценарии подключения к этой системе, мы в кратчайшие сроки реализовали данный проект для «Сумитек интернейшнл», благодаря чему наш клиент уже сейчас может наблюдать сокращение затрат на обслуживание, а также повышение безопасности и оперативности зачисления денежных средств», — сказал Александр Боциев, начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ.

«Мы в свою очередь хотим отметить простоту работы и мобильность системы: не требуется установка специальных терминалов, отсутствует привязка к местоположению, а сам процесс занимает всего несколько минут, в отличие от обычных переводов, которые могут исполняться в течение 2-3 дней. Плюс низкая комиссия и отсутствие лимита на поступление денежных средств. Поэтому мы остановили наш выбор на Системе быстрых платежей ЦБ, которая позволяет отвечать ожиданиям наших клиентов по предоставлению новых передовых сервисов», — отметила Полина Мачкарина, финансовый директор «Сумитек интернейшнл».