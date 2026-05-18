Обмани себя: мошенники в TikTok предлагают взломать аккаунты Roblox и угоняют учетные записи «хакеров»

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, зафиксировала новый сценарий мошенничества для угона учетных записей Roblox. Через короткие видео в TikTok злоумышленники распространяют ссылки на сайты под выдуманным брендом BloxTools, которые предлагают «генерировать бесплатные робуксы», «копировать игры» и «взламывать аккаунты». Об этом CNews сообщили представители F6.

Под этим предлогом пользователям предлагают скопировать на сайте Roblox определенный код и ввести его на фишинговом сайте. Благодаря этому киберпреступники перехватывают сессию и получают доступ к аккаунту геймера без ввода пароля и двухфакторной аутентификации. По обращению CERT F6 пять фишинговых сайтов, используемых в этой схеме, уже заблокированы.

Блок-стоп

Фишинговая схема с сайтами под брендом BloxTools – одна из самых коварных и массовых мошеннических кампаний для угона учетных записей Roblox. Эта игра по-прежнему пользуется популярностью и в России, несмотря на ее официальную блокировку в конце 2025 г., и в других странах. Новый сценарий мошенничества используется в международном масштабе против геймеров с базовым уровнем английского языка и с невысоким уровнем технической грамотности. Учитывая популярность Roblox среди детей в возрасте 10-14 лет, они – среди главных целей этой киберпреступной схемы.

Зачем злоумышленники угоняют аккаунты Roblox? Это зависит от целей киберпреступников. Аккаунт можно продать, и чем больше были реальные достижения пользователя в игре, чем больше настоящих денег он потратил на игровые предметы и улучшения, тем выше может быть добыча угонщика. Игровые предметы можно продавать по отдельности на сторонней площадке. Взломанный аккаунт можно использовать для распространения фишинговых ссылок другим геймерам или для целевых атак на юных пользователей, через которых мошенники пытаются похитить деньги их родителей.

Угнать учетную запись в мессенджере или компьютерной игре можно по-разному. Один из способов – заманить пользователя на сайт-двойник и предложить ввести для входа логин, пароль и код подтверждения. Другой – получить из браузера пользователя куки-файл (cookie), с которым злоумышленник может сразу войти в аккаунт, так что его владелец ничего не заметит.

Куки‑файлы – это небольшие текстовые данные, которые веб‑сайт сохраняет в браузере пользователя, чтобы запомнить аккаунт пользователя и его настройки (например, язык). Благодаря куки‑файлам сайт может автоматически входить в аккаунт пользователя и сохранять предпочтения для его удобства при следующих посещениях.

Заполучить куки-файлы киберпреступники могут несколькими путями. Первый – с помощью вредоносного ПО, установленного под видом полезных приложений. С этой целью злоумышленники используют трояны удаленного доступа (RAT), стилеры, вредоносные расширения для браузера и другие. Второй – с помощью социальной инженерии добиться того, чтобы пользователь сам передал куки-файлы мошенникам. Это все равно что своими руками отдать ключи от машины угонщику.

Кажется, что это слишком очевидный обман, но с помощью социальной инженерии злоумышленники стараются сделать его убедительным.

Цель преступников в новой схеме – получить куки .ROBLOSECURITY. Это файл, который используется браузером на сайте Roblox для хранения сеансов пользователей. Делиться им с посторонними ни в коем случае нельзя: это дает злоумышленникам моментальный доступ к учетной записи пользователя – им даже не требуется вводить пароль и обходить двухфакторную аутентификацию. Если геймер этого не знает, то его аккаунт уязвим перед угонщиками.

Еще недавно, чтобы заполучить файл .ROBLOSECURITY, злоумышленники атаковали юных геймеров предложениями через Discord протестировать игру или чит (специальный софт для использования ошибок и уязвимостей в играх для получения нечестного преимущества перед другими игроками), бесплатно получить игровую валюту, а для этого установить программу, которая позволяла получить доступ к файлам пользователя. Теперь злоумышленники развили схему: BloxTools предлагает геймерам «хакнуть» Roblox, но на самом деле взламывают самих их самих.

Как работает схема?

Реклама мошеннических сайтов под брендом BloxTools активно распространяется через короткие видео в TikTok. Десятки сайтов маскируются под «инструменты для копирования игр», «генераторы бесплатных робуксов», они предлагают «хак аккаунтов», «копирование одежды» и многое другое.

Главная страница сайта выглядит многообещающе – кнопки «Попробуй сейчас», «Скопируй игру», «Скопируй одежду», «Скопируй аксессуар» и другие обещания: «AI-технологии», «100% безопасно», «без логина», «без банов», «без нарушения ToS» (ToS – условия обслуживания на онлайн-сервисах). На самом деле единственное предназначение этих сайтов – кража сессионных куки (.ROBLOSECURITY).

Переход в любой из разделов мошеннического сайта приводят пользователя на страницу с «туториалом» (пошаговым руководством, обучающей видеозаписью с последовательностью действий), которые обычно размещен на YouTube, в TikTok или Discord. Все эти инструкции убеждают пользователей: «Хочешь скачать/скопировать любую игру, одежду, UGC или взломать аккаунт? Просто зайди на Bloxtools, вставь player file и нажми «Начать взлом!»

На самом деле эти инструкции объясняют пользователям, как им взломать самих себя и передать свои данные мошеннику.

Что включает инструкция?

Открыть Roblox (профиль, игру, инвентарь).

Нажать F12 → DevTools → вкладка Network.

Кликнуть правой кнопкой по любому запросу → Copy → Copy as PowerShell (или Copy as cURL).

Получившийся код (тот, что начинается с $session = New-Object Microsoft.PowerShell.Commands.WebRequestSession + заголовки fetch-site, sec-fetch-user и т. д.) содержит главный куки .ROBLOSECURITY.

Это не «файл игрока» и не пароль — это полноценная живая сессия аккаунта. Она работает даже с включенной 2FA.

Перейти на сайт BloxTools, вставить скопированный PowerShell-код в большое поле, нажать «Create A Pin» (или аналогичную кнопку) → ввести любой PIN (в туториалах чаще всего советуют использовать 1234, но это ни на что не влияет).

Нажать «Start Copying!» / «Start Hacking!». В этот момент сайт мгновенно собирает куки и отправляет их мошенникам.

По обращению CERT F6 пять фишинговых сайтов, используемых в этой схеме, уже заблокированы – они стали недоступны для всех пользователей интернета. Однако злоумышленники могут разместить копии фишинговых ресурсов для обмана пользователей Roblox на новых доменах.

«BloxTools маскируется под инструмент для взлома аккаунтов и копирования инструментов, но на самом деле это пример классической фишинговой схемы с перехватом сессии. Никаких «реальных взломов» или копировщиков там нет — только кража куки пользователя для дальнейшего угона аккаунта», – сказал Илья Савин, ведущий аналитик первой линии CERT департамента Digital Risk Protection компании F6.

Специалисты F6 рекомендуют: никогда не копировать как код с сайта Roblox и не указывать свои данные (включая коды) на подозрительных сайтах.

Что делать, если доступ к аккаунт Roblox уже скомпрометирован?

Если пользователь ввел запрашиваемые данные на подобном мошенническом сайте, следует сразу же при обнаружении компрометации учетной записи выполнить следующие действия.

Войти на Roblox.com → Настройки → Безопасность, проверить доступ к аккаунту и подключенные устройства.

Если доступ сохранился, сменить пароль и завершить все сессии / выйти со всех устройств.

Если доступ к аккаунту потерян, обратиться в Roblox Support, выберите Account Hacked, обратитесь в службу поддержки и опишите ситуацию. Укажите e-mail, который использовался для регистрации, будьте готовы указать данные о покупках для подтверждения права собственности.