Group-IB выявила мошеннические схемы с оплатой в PlayStation Store и Brawl Stars

Group-IB обнаружила новые мошеннические схемы, связанные с пополнением счета в магазине PlayStation Store и продажей игровой валюты в популярной мобильной игре Brawl Stars. Всего же эксперты Group-IB Digital Risk Protection выявили около 250 мошеннических ресурсов известных брендов и разработчиков игр, куда злоумышленники нагоняют трафик. Об этом CNews сообщили представители Group IB.

Фишинговый сайт магазина PlayStation Store был обнаружен в конце мая 2022 г. в ходе исследования сети мошеннических ресурсов, торгующих фейковыми виртуальными картами. Проблема с официальной оплатой в PS Store возникла после того, как 10 марта 2022 г. Sony остановила продажи консолей и работу своего виртуального магазина в России. Теперь злоумышленники предлагают россиянам приобрести подарочные карты-ваучеры для пополнения счета в PlayStation Store.

Стараясь создать искусственный дефицит (и заработать больше), владельцы фейковых сайтов уверяют, что карт номиналом 500 руб., 1000 руб., 1500 руб. и 2000 руб. якобы уже нет в наличии, в продаже остались только ваучеры на сумму от 2500 руб. до 6000 руб. В ход идет социальная инженерия: ресурс публикует отзывы «счастливых» геймеров, якобы купивших карты. Это усыпляет бдительность новых жертв.

Заманив пользователей, мошенники перенаправляют их на фиктивные шлюзы оплаты — таким образом похищают данные банковских карт и снимают деньги. Анализ веб-сайта лишь одного подобного сайта с помощью графа сетевой инфраструктуры Group-IB выявил, что ресурс связан с целой сетью мошеннических сайтов, нацеленных на пользователей в России.

Исследуя мошенническую кампанию, направленную на геймеров, специалисты Group-IB обнаружили повышенную активность траферов. Используя фиктивную рекламу, мошенники заманивают пользователей на сайты, где обещают бесплатно сгенерировать бонусы для игр или онлайн-сервисов. Цель подобных сайтов — отправить пользователей на партнерский ресурс, в роли которого может быть как легальный рекламный баннер, так и фишинговый или мошеннический сайт.

По данным аналитиков Group-IB, только в этом году было выявлено 246 ресурсов, на которых располагались страницы, эксплуатирующие названия всемирно известных брендов или мобильных игр, особенно популярных среди детей. Например, в топе мошеннических схем многопользовательская видеоигра — Brawl Stars. Мошенники предлагают купить со скидкой или получить бесплатно внутриигровую валюту — «кристаллы» или «гемы».

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Переходя из рекламного объявления или блога, пользователь попадает на страницу, стилизованную под известный бренд. Его просят ввести свои личные данные, например, никнейм из сервиса или игры, выбрать операционную систему, а также бонусы для зачисления. Сайт имитирует подключение к службам сервиса или игры, проверку никнейма и генерацию бонусов. Очень часто на подобных онлайн ресурсах присутствует фейковый чат пользователей сайта, где они обсуждают результаты работы сайта и его тематику.

После «успешной генерации» пользователь получает сообщение, что для завершающего этапа получения бонусов необходимо перейти по ссылке на сайт-партнера. Пользователей из России зачастую переводят на мошеннические сайты-опросники, рекламные баннеры, фишинг или сайты со встроенным вредоносным программным обеспечением. Жителей Европы чаще «подписывают» на различные сервисы, розыгрыши призов или бонусные карты бытовых магазинов. В Азии может запуститься установка сторонних расширений для браузера, реклама региональных магазинов, доставка ценных призов или реклама казино и бинарных опционов.

«Траферы зарабатывают на том, что привлекают пользователей на фейковые сайты: суммарное количество посетителей подобных сайтов составляет более 2,2 млн человек в месяц, — сказал Евгений Егоров, ведущий аналитик Group-IB Digital Risk Protection.— Потраченное впустую время или принудительная подписка на спам-рассылку — это не самая главная проблема. Посещая мошеннические ресурсы, геймеры рискуют потерять деньги, данные банковских карт, занести на свое устройство нежелательное ПО».

Эксперты Group-IB предупреждают: необходимо пользоваться исключительно официальными ресурсами и игровыми магазинами и не оплачивать покупки на незнакомых сайтах. Проверять информацию необходимо на верифицированных аккаунтах разработчиков игр в социальных сетях, обращая внимание на доменные имена при переходе на сайты — ведь мошенники часто используют созвучные с брендом доменные имена.