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Новой главной страницей «Яндекса» станет ya.ru

«Яндекс» откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы. После закрытия сделки по продаже медийных активов — «Дзена» и «Новостей» — ya.ru станет основной точкой входа в «Поиск», «Почту» и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя «Яндекс ID». Также компания выпустит для Android новое приложение «Яндекс» с «Алисой». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Ядром новой главной страницы и нового приложения будет «Поиск». На ya.ru пользователям будут доступны универсальный поиск — чтобы искать что угодно где угодно, поисковые вертикали — чтобы находить, например, картинки или товары, и «Алиса» — чтобы быстро получать ответы. Посмотреть, как будет выглядеть новая главная, можно уже сейчас — на new.ya.ru.

Существующее приложение «Яндекс» для Android сменит название на «Яндекс старт». Оно будет функционировать как браузер, а пользователи получат возможность выбрать стартовую страницу в настройках. Приложение Яндекс для iOS продолжит работать как раньше, но без «Дзена» и «Новостей».

Бывшая медийная главная «Яндекса» после закрытия сделки станет порталом dzen.ru и перейдет под управление VK. Также VK получит права на технологии и товарные знаки «Дзена» и «Новостей».

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Бизнес

Обязывающее соглашение, в рамках которого VK покупает «Дзен» и «Новости», а «Яндекс» — сервис доставки еды Delivery Club, компании подписали 22 августа 2022 г. Сделку планируется закрыть в ближайшие месяцы; она требует согласования с Федеральной антимонопольной службой.

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