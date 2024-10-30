«Яндекс» впервые обошел Google в России по доле визитов на сайты

«Яндекс Браузер» и поисковые приложения «Яндекса» впервые обогнали по доле рынка в России Chrome и поисковые приложения Google. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В сентябре 2024 г. суммарная доля визитов на сайты через приложения «Яндекс Браузер», «Яндекс с Алисой» и «Яндекс Старт» на всех типах устройств составила 36,23% — это на 1,44 п.п. больше, чем у продуктов Google. При этом на мобильных устройствах разрыв по этому показателю составил 5,3 п.п. — 37,31% и 32,01% соответственно.

Рост доли продуктов «Яндекса» обусловлен в том числе тем, что в 2024 г. компания выпустила новую версию «Браузера» — он дает пользователям ряд новых нейросетевых возможностей. Например, они могут прямо в «Браузере» создавать, редактировать и улучшать свои тексты, генерировать изображения, переводить на русский иностранные видео, а также получать краткое содержание текстов и роликов с помощью функции пересказа.

Для расчета долей использовался сервис «Яндекс Радар». Учитывались визиты посетителей сайтов суммарно по всем продуктам с функцией браузинга: у «Яндекса» — это «Яндекс Браузер», приложения «Яндекс» и «Яндекс Старт», а у Google — Chrome и поисковое приложение Google.