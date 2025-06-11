Старт продаж умной IP-камеры «Яндекса»

«Яндекс» открыл продажи умной IP-камеры для домашнего видеонаблюдения, с помощью которой можно присматривать за квартирой или дачей. Камера транслирует видео со звуком в реальном времени, позволяет сохранять записи на SD-карту, а если замечает движение или человека в кадре — присылает пуш-уведомление. Пользователи могут также оформить подписку на дополнительные опции, например, чтобы хранить записи с камеры в облаке. Рекомендуемая цена устройства — 4990 руб. об этом CNews сообщили представители «Яндекса»

Трансляция видео

IP-камеру можно встроить в экосистему умного дома — достаточно добавить ее в приложение «Дом с Алисой» и подключить к Wi-Fi. Трансляцию с камеры можно смотреть в телефоне, на «ТВ Станции» или «Станции Дуо Макс». Стоит только сказать «Алиса, покажи видео с камеры» — и она выведет его на экран. Камера будет работать и в сценариях умного дома. Например, можно создать сценарий, чтобы по фразе «Алиса, мы уехали» выключался кондиционер и запускалась камера. А чтобы сразу узнавать о событиях дома, можно настроить пуш-уведомления о появлении человека в кадре, шуме или движении.

Яндекс Старт продаж умной IP-камеры « Яндекса

Камера ведет съемку с разрешением до 2K. Устройство имеет угол обзора в 103 градуса и поворотный механизм на 350 градусов, что позволяет заглянуть в любую часть помещения. В темное время суток камера переходит в ночной режим, чтобы съемка была качественной даже при плохом освещении.

Хранение видео на карте памяти и в облаке

Видео с камеры можно не только смотреть, но и сохранять на SD-карту или в облако. Облачное хранение доступно в рамках подписки на дополнительные опции IP-камеры. Подписка «Стандарт» позволяет хранить записи в облаке до семи дней, выделять в кадре зоны, где не нужна детекция движения, а еще — включать следование за человеком в кадре. В подписку «Экстра» входит также отправка снимков из дома, когда камера фиксирует движение или человека в кадре, и хранение записей в облаке до 30 дней.

Подключить подписку можно в приложении «Дом с Алисой», стандартная версия стоит 299 руб. в месяц, «Экстра» — 699 руб. В течение месяца любую подписку можно попробовать бесплатно.

Режим приватности

Камера отключается в приложении либо голосом по команде «Алиса, включи режим приватности» или «Алиса, выключи камеру». Для этого действия также можно задать сценарий — например, чтобы камера автоматически выключалась и отворачивалась в 19:00 или после фразы «Алиса, я дома». На корпусе устройства есть кнопка Mute — такая же, как на «Яндекс Станциях». Если ее нажать, камера отвернет объектив и отключит микрофон.

Купить умную IP-камеру можно в фирменном магазине «Алисы» и во всех крупных сетях электроники.