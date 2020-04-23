Сбербанк разработал роботизированную систему приема волонтерских заявок

SberDevices и «АБК», входящие в экосистему Сбербанка, запустили автоматизированную справочную службу по приему заявок на волонтерскую помощь для пожилых и маломобильных граждан, а также по информированию населения о COVID-19. Она построена на основе технологий искусственного интеллекта и способна многократно снизить нагрузку на операторов контактных центров. Автоматизированный контактный центр состоит из двух платформ: первая (и основная) отвечает за быструю и точную обработку заявок от граждан на получение волонтерской помощи по всей территории России, вторая часть консультирует по наиболее актуальным вопросам, связанным с текущей пандемией коронавируса.

В стандартном режиме система по умолчанию начинает диалог с целью составить заявку на получение волонтерской помощи. Оформленная роботом заявка попадает в автоматическую систему службы волонтеров и дальше к добровольцу, который выезжает к человеку. Предусмотрен и усложненный сценарий: можно задать вопрос, который касается ситуации с распространением коронавируса. В этом случае робот готов ответить более чем на 300 вопросов о самом вирусе, симптоматике, профилактике и режиме самоизоляции. Система понимает множество формулировок каждого вопроса, знает актуальную статистику заболеваемости по регионам, ежедневно «обучается» на новых вопросах и пополняет базу своих знаний, а профессиональная редакция речи и естественный тембр голоса делают общение с виртуальным оператором комфортным и понятным для человека любого возраста. Ответы на вопросы составлены и верифицированы на основе официальных данных Минздрава, Роспотребнадзора и правительства Москвы.

Константин Круглов, CEO SberDevices, отметил: «Ключевая задача роботизированного контактного центра — качественно и оперативно определить потребность человека, корректно и точно зафиксировать все данные и передать волонтерской организации в его регионе. Созданная платформа решает эту задачу и потенциально может работать в любом контактном центре с IP-телефонией».

Дмитрий Теплицкий, генеральный директор «АБК», сказал: «Благодаря накопленной экспертизе нам удалось реализовать проект в максимально сжатые сроки. Текущая действительность — это настоящий вызов, в том числе и для IT-компаний. Именно сейчас технологии должны работать на благо общества, помогать людям, находящимся в повышенной зоне риска».

Сергей Горбунов, советник руководителя исполкома ОНФ, сказал: «В сегодняшних реалиях ключевой задачей для нас является создание системы, благодаря которой мы сможем помочь максимальному числу людей. Мы активно увеличиваем мощности call-центров, однако скорость роста обращений в связи с усложнением ситуации опережает наши возможности по приему звонков. Голосовой роботизированный помощник позволит нам принимать больше заявок одновременно, а следовательно, и сократить время от возникновения потребности в помощи до ее получения».

Система уже начала работу в контактном центре акции взаимопомощи #МыВместе, который принимает более 100 000 звонков каждый день и нагрузка растет. Волонтерская помощь акции — это доставка продуктов и медикаментов для маломобильных и пожилых граждан. Телефон центра: 8 800 200-34-11.