Спецпроекты

«Сберспасибо» и «Сберуслуги» запустили предложение с бонусами

Интернет Веб-сервисы

К программе лояльности «Сберспасибо» присоединилась платформа по заказу услуг «Сберуслуги», которая входит в экосистему «Сбера». Теперь 47 млн участников программы лояльности смогут обменять накопленные бонусы и получить их на свой бонусный счет после оплаты заказов в сервисе «Сберуслуги».

Для того чтобы воспользоваться предложением, клиенту достаточно заказать и оплатить услугу в приложении «Сберуслуги» и быть участником программы лояльности «Сберспасибо». Сейчас эта опция распространяется на три самые востребованные категории: обучение, красоту и здоровье, мастера на час. При заказе услуг репетиторов, мастеров красоты и специалистов по мелкому бытовому ремонту можно получить скидку и бонусы.

Скидка в размере до 30% в этих категориях доступна за бонусы. За оставшуюся сумму покупки клиентам вернется 2% бонусами.

«Мы всегда рады новым активностям и предложениям для наших клиентов совместно с партнерами экосистемы «Сбера», ведь уже более 47 млн участников доверяют нам и ежедневно пользуются бонусами. Мы все регулярно сталкиваемся со множеством вопросов по различным бытовым и не только задачам, но теперь часть из них можно решить еще и выгоднее — с бонусами на «Сберуслугах», — сказал Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «Сберспасибо».

«Благодаря интеграции сервиса «Сберуслуги» в экосистему «Сбера» заказывать услуги безопасно, удобно и еще выгодно. Мы верим, что возможность пользоваться бонусами «Сберспасибо» будет популярна среди наших клиентов и еще больше людей смогут уделить время действительно важным делам, родным и близким и сэкономить свое время», — сказала Марина Александровская, операционный директор компании «Сберуслуги».

Другие материалы рубрики

Роскомнадзор отказался от идеи регистрировать в соцсетях по паспорту, но придумал другой способ узнать данные пользователей

В России появится спецсайт для маленьких закупок

В России началось тестирование «суверенной» электронной почты с кириллицей вместо латиницы в адресах

«Билайн» выставил на продажу данные об абонентах по номерам их телефонов

В России появился национальный «убийца» VirusTotal

Покупка и продажа подержанных машин на «Госуслугах» заработает к 1 мая

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие погружные блендеры в 2021 году: выбор ZOOM

7 автоматических кофемашин до 40 000 рублей: выбор ZOOM

Техноблог

Можно ли восстановить удаленные из облака файлы и как это сделать?

Лучшие электрогенераторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый космический отель: как это будет?

Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево

Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу?

Ядерный реактор — еще одно место, где время может замедляться
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий