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«Сберспасибо» начислит бонусы за заказы в «Кухне на районе»

Интернет Веб-сервисы Ритейл Общепит

К программе лояльности «Сберспасибо» присоединился московский сервис по доставке еды «Кухня на районе» (входит в экосистему «Сбера»). Теперь участники программы лояльности смогут получить 5% бонусами при покупках в мобильном приложении «Кухня на районе».

Акция стартует с 26 ноября по 31 декабря 2020 г., и единственным условием для участия является оплата заказов картами Сбербанка. В «Кухне на районе» нет минимальной суммы заказа, доставка бесплатная, а блюда меняются каждую неделю. Ограничение есть только в географии присутствия доставки — пока предложение доступно только жителям Москвы, Мытищ и Люберец.

«Кухня на районе» — уникальный и быстроразвивающийся столичный сервис, рады видеть его в экосистеме «Сбера» и в числе партнеров программы лояльности. Теперь к скорости приготовления и доставки еды добавится еще и приятное дополнение к покупке в виде 5% бонусов. Быстро, вкусно, выгодно и при этом нажатием всего одной кнопки в приложении, что может быть актуальнее сегодня?», – сказал Андрей Писарев, генеральный директор программы лояльности «Сберспасибо».

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