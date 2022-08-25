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В «Ситидрайв» можно расплатиться бонусами от «Сберспасибо»

Теперь в каршеринге «Ситидрайв» часть стоимости услуг можно оплатить бонусами «Сберспасибо». Для этого клиентам нужно обменять бонусы на скидку до 50%. Новая опция доступна во всех городах присутствия «Ситидрайва»: в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

«Ситидрайв» стал первым каршеринг-сервисом, который подключил оплату услуг с помощью бонусов от «Сберспасибо».

Бонусы можно как списывать на оплату услуг, так и копить за совершенные покупки. «Сберспасибо» вернет 1% бонусами за списанные с карты Сбербанка средства.

Оплата бонусами от «Сберспасибо» не работает одновременно с программой лояльности «Ситидрайва» и другими подписками. Опцию оплаты бонусами можно выбрать в разделе «Способы оплаты» в приложении «Ситидрайва».

Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» ПАО Сбербанк, генеральный директор программы лояльности «Сберспасибо»: «Ни для кого не секрет, что с бонусами уже можно закрывать практически все потребности как в быту, так и в повседневной жизни. Теперь у нас появилась возможность выгодно применять бонусы при оплате услуг каршеринг-сервиса “Ситидрайв”, что, несомненно скрасит жизнь участникам “Сберспасибо”».

Алексей Сергеев, генеральный директор «Ситидрайв»: «Миллионы людей в нашей стране пользуются программой “Сберспасибо”, и мы рады, что стали первым каршерингом, который позволит оплачивать услуги сервиса бонусами. Надеемся, что наши пользователи смогут оценить удобство новой опции, и это сделает использование нашего сервиса еще более комфортным».

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Каршеринг «Ситидрайв» – сервис краткосрочной аренды, доступен в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Пользователи могут выбрать формат аренды с помощью поминутного тарифа, пакетных предложений от двух часов до семи дней и абонементов на месяц. Парк «Ситидрайва» насчитывает более 9800 автомобилей различных марок и классов комфортности.

«Сберспасибо» — банковская программа лояльности, число участников которой превышает 60 млн человек, а акции и спецпредложения регулярно запускаются в тысячах торговых точек компаний-партнеров.

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