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Проверка связи: в «СберСпасибо» выяснили, кто и сколько тратит на телеком-услуги

Расходы на связь и интернет среди мужчин и женщин нашей страны практически не различаются — к такому выводу пришли аналитики «СберСпасибо», изучавшие статистику 76 млн клиентов по возмещению платежей за телеком-услуги с помощью бонусов. Так, с начала 2023 г. женщины компенсировали 796 млн руб., мужчины — 732 млн руб. При этом число женщин, которые возмещают рубли за бонусы, на четверть больше, чем мужчин. Об этом CNews сообщили представители «СберСпасибо».

Как показало исследование, чаще всего компенсируют расходы на связь и интернет клиенты в возрасте от 25 до 44 лет (почти 1,3 млн человек), в два раза реже пользуются ей клиенты в возрасте 45-64 лет. Чуть меньшей популярностью она пользуется у молодежи от 18 до 24 лет. Вероятно, это связано с тем, что молодые люди более склонны использовать мессенджеры, которые уже включены в тариф, и не переплачивать за звонки и SMS-сообщения. Кроме того, молодежь активнее тратит бонусы в других категориях. По объему сэкономленных средств также лидирует возрастная группа от 25 до 44 лет — клиенты в 2023 г. вернули 881 млн руб. при оплате связи и телеком.

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Бизнес

Относительно распределения по регионам в 2023 г. лидируют Москва и московская область — суммарно жители возместили 395 млн руб. бонусами. В топ-5 также вошли Краснодарский край (90,3 млн руб.), Санкт-Петербург (76,2 млн руб.) и Свердловская область (47,1 млн руб.).

Екатерина Звонова, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»: «Часто мы совершаем регулярные платежи машинально и не задумываемся об экономии. Приятно, когда есть возможность сделать постоянные базовые траты выгоднее. Так, с начала 2023 г. наши клиенты сэкономили на оплате связи и мобильного интернета 1,7 млрд руб. благодаря бонусам «СберСпасибо». Мы видим рост популярности данной услуги, потому что объем компенсаций растет каждый месяц, и только за октябрь клиенты обменяли на бонусы 765 млн руб.».

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