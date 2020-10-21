Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

«Лаборатория Касперского» присоединилась к программе лояльности «Сберспасибо»

ПО Софт Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

К программе лояльности «Сберспасибо» присоединилась международная компания по информационной безопасности «Лаборатория Касперского». Теперь участники программы могут обменять накопленные бонусы на скидку до 99% при оплате покупки картой Сбербанка на сайте kaspersky.ru.

За каждую оплату картами Mastercard Platinum, Mastercard Gold, Mastercard World Elite, Mastercard World Black Edition, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite клиентам будут начислены 7% бонусов от стоимости покупки. Покупки по любым другим картам Сбербанка принесут 5% бонусов.

Андрей Писарев, генеральный директор «Сберспасибо», сказал: «Мы рады, что пул наших партнеров пополнился еще одним онлайн-сервисом, в котором участники программы лояльности смогут выгодно потратить и получить повышенные бонусы. Теперь у нас есть возможность сделать жизнь клиентов еще безопаснее вместе со "Сберспасибо" и "Лабораторией Касперского" — это очень актуальный запрос в век цифровизации».

Другие материалы рубрики

«Яндекс» и Mail.ru готовы платить властям за госданные о россиянах. Власти не возражают

Российские суды переходят на общение с гражданами через смартфоны

Московская школьная платформа для удаленной учебы рухнула в первые минуты работы

Amazon стащила у программиста исходный код и выдала его за свой

Лопнула самая громкая сделка года. Почему Олег Тиньков не продал «Яндексу» банк

Google лишит миллионы людей безлимитного облака, а оставшихся заставит платить больше

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор МФУ Sharp MX-2651EU

Роботы-пылесосы до 20 000 рублей: 7 лучших моделей

Техноблог

Почему не стоит отключать автообновления ПО?

Обзор Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI: робот-пылесос с камерой

Показать еще

Наука

Новая форма магнитоэлектрического эффекта — путь к многообещающему способу хранения данных

Ученые выяснили, как появилась вода на Земле

Математики уверены — путешествия во времени без парадоксов возможны

Надышите заряд своему смартфону: мини-ветряк работает от дыхания
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Все игроки рынка одновременно оказались в стадии НИОКР Все игроки рынка одновременно оказались в стадии НИОКР Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра