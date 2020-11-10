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«Волконский» перешел на цифровую платформу управления на базе Microsoft Dynamics 365

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

GMCS развернула для сети пекарен-кондитерских «Волконский» цифровую платформу управления на базе Microsoft Dynamics 365. Это один из первых в России проектов комплексной автоматизации в ресторанном бизнесе с использованием интеллектуальных приложений Dynamics 365.

В ERP-системе автоматизированы ключевые бизнес-процессы сети пекарен-кондитерских: управление финансами, казначейством, закупками, логистикой, производством и планированием. Выполнена интеграция Microsoft Dynamics 365 с системой управления кассовыми терминалами (POS) и системой бухгалтерского учета.

Запуск решения проходил в период режима самоизоляции. На сегодняшний день в системе работают пользователи в центральном офисе и во всех регионах, где присутствует «Волконский».

«Примерно год назад мы поняли, что «переросли» используемое ИТ-решение и нам нужно глубже смотреть в digital. Выбирали среди множества достойных платформ, поскольку это инвестиции в лучшие практики управления и технологическое преимущество. Использование системы открывает широкие возможности для совершенствования бизнес- процессов, от которых напрямую зависит эффективность. Особенно это важно сейчас, поскольку несколько месяцев мы работали в условиях ограничений в связи с пандемией, а также в этом году «Волконскому» исполняется 15 лет. За это время мы смогли многого достичь, мы не планируем останавливаться и поэтому имплементируемые нами ИТ-решения должны легко масштабироваться», – сказал Александр Александров, СЕО «Волконский».

Одной из особенностей решения является максимальная автоматизация сквозного процесса, начиная от получения заказов от торговых точек, формирования на их основе производственных заказов, регистрации выполнения операций в цехах в режиме онлайн с использованием разработанного модуля KitchenDisplaySystem (KDS) до отгрузки продукции в торговые точки. В результате существенно повысилась точность планирования и сократились издержки, а также улучшился клиентский сервис.

Кроме того, в соответствии с требованиями Россельхознадзора для оформления и гашения электронных сертификатов выполнена интеграция Microsoft Dynamics 365 с ФГИС «Меркурий».

Дальнейшее развитие проекта связано с тиражированием решения на международный холдинг «Гарез и Партнеры», в который входит и сеть кафе «Волконский» (главой холдинга и основателем «Волконского» является инвестор и бизнесмен Александр Рене Гарез). GMCS приступила к реализации решения, в котором отдельное внимание будет уделено ведению управленческого учета, управлению проектами и возможности централизованно получать отчетность в нужных бизнесу разрезах из Microsoft Dynamics 365.

«Для GMCS это один из первых ERP-проектов по Microsoft Dynamics 365. Сотрудничество с «Волконским» началось с небольшого проекта по чековой аналитике, который положил начало масштабному проекту автоматизации. У нашей компании значительный опыт внедрения решений Microsoft Dynamics в розничной торговле, поэтому мы хорошо понимали специфику и ожидания бизнеса», – отметил Борис Облетников, руководитель направления, GMCS.

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