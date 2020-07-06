«Корус консалтинг» развивает ERP-систему «Юнифарм» в России и США

ГК «Корус консалтинг» автоматизировала зарубежные подразделения фармацевтической компании «Юнифарм» в рамках ролл-аутов ERP-системы Microsoft Dynamics AX 2012, а также осуществляет техническую поддержку решения. Проект охватывает ключевые бизнес-процессы: от финансового учета до производства, управления складом и товародвижения. Решение позволило перевести работу подразделений в единый контур, унифицировать бизнес-процессы, повысить качество отчетности на всех уровнях бизнеса.

«Юнифарм» (Unipharm, Inc) – частная фармацевтическая компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, специализирующаяся на разработке, производстве и продаже лекарственных препаратов, а также биологически активных пищевых добавок. Являясь одной из ведущих корпораций на рынке безрецептурных препаратов, компания производит свои продукты в США, реализует – во всем мире, в том числе в России.

Проект начался с России: ГК «Корус консалтинг» автоматизировала финансовый и логистический контур в дочерней компании «Юнифарм» на базе платформы Microsoft Dynamics AX 2012 R3. В 2019 году стартовала международная фаза проекта: в течение года выполнялись ролл-ауты решения. На сегодня система успешно запущена в большинстве подразделений, в том числе на производственных площадках в США.

ERP-система служит для «Юнифарм» инструментом для унифицированного и оперативного формирования финансовой и управленческой отчетности. В системе реализованы процессы бухгалтерского, налогового учета, формирования отчетности по стандартам US GAAP, а в дочерних компаниях параллельно ведется учет по локальным стандартам. В Microsoft Dynamics AX отражаются все операции, связанные с управлением товаром, складом, продажами и финансами.

При реализации проекта в «Юнифарм» считали важным максимально использовать стандартные возможности платформы. Ролл-ауты выполнялись командой «Корус консалтинг» удаленно. Специалисты российской дочерней компании «Юнифарм» координировали процесс, принимали решения по задачам автоматизации и выступали связующим звеном между ИТ-компанией и конечными пользователями. Последний этап ролл-аута на производственной площадке в США пришелся на период пандемии COVID-19 и режима самоизоляции, но построенная схема взаимодействия команд помогла успешно запустить систему. Обширный опыт «Корус консалтинг» в области внедрения Microsoft Dynamics AX и широкая функциональность ERP-системы позволили решить бизнес-задачи заказчика с минимальным объемом доработок.

В настоящее время «Корус консалтинг» осуществляет техническую поддержку ERP-системы и помогает «Юнифарм» развивать решение под новые требования бизнеса и рынка. За функциональными направлениями – финансами, логистикой, производством – закреплены отдельные консультанты ИТ-компании. Команда поддержки оперативно рассматривает запросы на изменение функциональности, консультирует и обучает пользователей.

«Участие в международных проектах для нас является важным направлением деятельности. Мы помогли “Юнифарм” решить глобальную бизнес-задачу – обеспечить работу подразделений в едином контуре, и сейчас продолжаем поддерживать стабильность решения на базе платформы Microsoft Dynamics AX. Специалисты технической поддержки стараются с высокой скоростью обрабатывать запросы пользователей и постоянно улучшать взаимодействие с сотрудниками “Юнифарм”. Развитие системы продолжается, и мы готовы поддержать новые этапы сотрудничества», – отметила Светлана Борисова, руководитель отдела поддержки Microsoft ERP ГК «Корус консалтинг».

«С ростом бизнеса у нас возникают новые задачи, и ERP-система помогает их эффективно решать. В этом году у нас намечено сразу несколько важных событий. Первое – это открытие производственной площадки в Америке, уже сейчас ведутся работы по запуску полного цикла производственного процесса в Microsoft Dynamics AX, совместно с автоматизацией склада на базе модуля WMS. Также мы планируем внедрить подготовку консолидированной отчетности в системе по всей группе компаний», – сказал Артур Безлюдов, финансовый директор «Юнифарм».