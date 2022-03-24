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Navicon обновила финансовую информационную систему для девелопера Bonava

Системный интегратор и разработчик Navicon перевел компании международной группы Bonava в Санкт-Петербурге на новую версию финансовой системы Microsoft Dynamics 365 Business Central.

В компаниях группы Bonava в Санкт-Петербурге долгое время использовалась финансовая система Microsoft Dynamics NAV 2009. Чтобы более эффективно управлять финансами, закупочной деятельностью, а также взаимоотношениями с поставщиками, руководство компании приняло решение перейти на более современную отказоустойчивую платформу Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Миграцию выполнил системный интегратор Navicon, который ранее занимался поддержкой Microsoft Dynamics NAV 2009 для Bonava. В ходе проекта специалисты ИТ-компании перевели на Microsoft Dynamics 365 Business Central 15 модулей со 163 функциями и выполнили миграцию данных. Система интегрирована с CRM-решением и программным обеспечением для бизнес-планирования Anaplan. Так компании группы Bonava в Санкт-Петербурге смогут повысить прозрачность управления операционной деятельностью.

Благодаря новому подходу к разработке Extensions 2.0, доступному в Microsoft Dynamics 365, и использованию языка программирования AL удалось сохранить стандартную функциональность ERP без изменений. Это позволяет легко устанавливать обновления системы в будущем.

«Функциональность Microsoft Business Central выходит за рамки того, что обычно выполняют ERP-системы: с ее помощью можно решать все задачи, связанные с управлением финансами, операционной деятельностью и взаимоотношениями с партнерами. А благодаря тому, что Microsoft Business Central — часть глобальной экосистемы Dynamics 365, бизнес может в любой момент расширить ее возможности за счет других продуктов вендора. Экосистемный подход подразумевает, что на их инсталляцию и настройку не потребуется много времени и средств», — сказала Сабрина Миронова, руководитель Санкт-Петербургского филиала Navicon.

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