Neti модернизировала ERP-систему торговой сети Emmezeta

Специалисты Neti провели оперативную миграцию международной сети гипермаркетов домашних товаров с устаревшей версии Microsoft Axapta 2012 на Microsoft Dynamics 365 For Finance and Operations.

Крупная международная торговая сеть Emmezeta широко представлена в Сербии и Хорватии и занимает ведущие позиции по продажам мебели в обеих странах. Финансовые показатели торговой сети показывают стабильный рост, и за 2019 год выручка компании составила 152 миллиона Евро.

В качестве ERP-системы Emmezeta использует продукты Microsoft, и до недавнего времени основные бизнес-процессы были автоматизированы на базе Microsoft Axapta 2012. Однако развитие ERP-решений Microsoft в сторону облачных технологий и, в частности, платформы Dynamics 365 потребовали пересмотра подхода к развитию систем автоматизации бизнеса ритейлера.

Развитие бизнеса требовало модернизации ERP-системы. Возникли новые запросы к усовершенствованию процессов Customer Relation. Потребовалось изменение механизмов планирования ресурсов. Новые форматы отчетности требовали доработки или модернизации ERP.

Компания Neti на протяжении последних 2 лет оказывала Emmezeta услуги поддержки ИТ-системы и разработки для AX 2012. Все это время специалисты компании помогали заказчику разрабатывать новые компоненты и оптимизировали производительность AX2012. Им удалось обеспечить четкую работу всей ERP-системы. Поэтому для автоматизации новых важных для бизнеса направлений в качестве консультантов были привлечены эксперты Neti.

Аудит показал, что миграция на Microsoft Dynamics 365 For Finance and Operations (D365FO) — более целесообразное решение, чем доработка AX 2012. И хотя в устаревшей системе уже содержался ряд необходимых функций, дальнейшие доработки AX2012 увеличили бы сложность поддержки системы в будущем. Поэтому было принято решение провести процесс обновления с помощью стандартных инструментов Microsoft, а также адаптировать дополнительные компоненты для работы в новой системе.

Процесс миграции клиентского решения на Microsoft Dynamics 365 был доверен специалистам Neti. В ходе переноса бизнес-процессов на новую систему был произведен перевод кастомизированных и специально разработанных компонентов, проведена адаптация и проверка всего перенесенного программного кода. Ввиду того, что платформа AIF больше недоступна для использования, было принято решение разработать новый EDI, который позволит реализовать на базе D365 FO интеграции, существовавшие в AX2012.

На этапах пиковой нагрузки и переработки большого объема дополнительных модулей, созданных специально для Emmezeta, Neti удвоила количество разработчиков на проекте. В результате весь процесс миграции занял чуть больше трёх месяцев.

Все это время компания Neti работала рука об руку с местным системным интегратором, который параллельно проводил локализацию D365FO для балканского региона.

По итогам проекта все бизнес-процессы AX 2012 были переведены на платформу D365FO.

Следующей задачей заказчика стала модернизация POS. По окончании проведения работ по D365FO бэк-офиса мы приступили к адаптации Microsoft Dynamics 365 For Retail для функционирования оборудования магазинов в экосистеме Microsoft Dynamics 365.

Параллельно с этим мы заканчиваем разработку модуля EDI в D365FO и стартовали разработку новых бизнес-задач.