Квартальная выручка Microsoft достигла $36,9 млрд на успехах Azure и Windows
Очередной удачный квартал
Согласно данным отчета Microsoft по итогам работы во II финансовом квартале 2020 г., закончившемся для компании 31 декабря 2019 г., выручка за отчетный период составила $36,9 млрд, что на 14% превышает выручку в размере $32,5 млрд за аналогичный период предыдущего года, и больше $35,7 млрд, которые прогнозировали аналитики.
Операционная прибыль компании за прошедший квартал составила $13,9 млрд, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого финансового года. Чистая прибыль компании составила $11,6 млрд, увеличилась на 38% по GAAP и на 36% без учета GAAP по сравнению со II финансовым кварталом 2019 г.
Все три операционные группы компании продемонстрировали рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка подразделения «Бизнес и предприятие» (Productivity and Business Processes) выросла на 17% до $11,8 млрд, выручка облачного подразделения Intelligent Cloud выросла на 27% до $11,9 млрд; при этом сегмент Azure показал рост выручки на 62%.
Подразделение More Personal Computing показало рост 2% до $13,2 млрд. В дополнение, Microsoft также объявил о том, что за отчетный квартал вернул акционерам $8,5 млрд путем выкупа акций и выплаты дивидендов.
«Мы продвигаем инновации на каждом уровне нашего дифференцированного стека технологий и лидируем в ключевых гражданских отраслях, имеющих решающее значение для успеха наших клиентов. Расширяя наши возможности, мы стараемся, чтобы созданные нами технологии были содержательными, надежными, созидающими более устойчивый мир, выгодный для каждого человека и организации», – заявил Сатья Наделла (Satya Nadella), генеральный директор Microsoft.
В ноябре 2019 г. компания рассказывала CNews о новой стратегии работы в России.
Итоги бизнес-подразделения
В сегменте Productivity and Business выручка от коммерческих продуктов и облачных сервисов Office выросла на 16%, главным образом, за счет роста продаж Office 365, которые увеличились за квартал на 27% по сравнению с кварталом годом ранее.
Выручка от продаж потребительских продуктов и облачных сервисов Office выросла за квартал на 19%, при этом число облачных подписчиков Office 365 Consumer достигло 37,2 млн.
Выручка профессиональной соцсети LinkedIn за квартал выросла на 24%. Выручка от продаж продуктов и облачных сервисов семейства Dynamics за отчетный период увеличились на 12%, главным образом за счет роста продаж Dynamics 365 – сразу на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Итоги облачного подразделения
Квартальный рост выручки подразделения Intelligent Cloud на 27% до $11,9 млрд был обусловлен успехами Azure (62%), выручкой от серверных продуктов и облачных сервисов (30%) и доходам от корпоративных сервисов (6%).
Несмотря на высокий прирост выручки сегмента Azure, на фоне предыдущих кварталов динамика этого квартала оказалась не самой высокой. Так, во II квартале 2019 г. сегмент Azure показал прирост в 76%, в III квартале 2019 г. – 73% , в IV квартале 2019 г. – 64% и в I квартале 2020 г. – 59%.
В Microsoft не оглашают точных данных о выручке Azure – по мнению аналитиков VentureBeat, чтобы избежать прямого сравнения с лидером отрасли Amazon Web Services, однако в любом случае мировой сегмент облачных технологий и услуг в перспективе ожидает определенное замедление роста.
Итоги подразделения персональных систем
Небольшой квартальный рост выручки More Personal Computing (всего на 2%) был обусловлен разнонаправленными итогами рабочих групп внутри подразделения. Так, выручка от продаж OEM-продуктов Windows увеличились за квартал на 18%, выручка от коммерческих продуктов и облачных сервисов Windows возросла на 25%.
Успешный рост продаж Windows 10 был обусловлен, главным образом, прекращением поддержки Microsoft Windows 7 с 14 января 2020 г.
Выручка от продаж устройств семейства Surface выросла на 6% и достигла рекордных $1,98 млрд ($1,86 млрд во II квартале 2019 г.). В октябре Microsoft обновил линейки Surface 3, Surface Pro 7, Surface Pro X и Surface Earbuds в преддверии праздничного сезона. Перспективы этого подразделения Microsoft также высоки за счет ожидаемых устройств с двумя экранами Surface Neo и Surface Duo.
Выручка от продаж поисковой рекламы (без учета затрат на привлечение трафика) также выросла на 6%.
В то же время геймерский бизнес Microsoft показал очередной убыточный квартал: выручка компании от продаж контента и услуг Xbox снизились на 11%, доходы от игр в целом снизились на 21%.