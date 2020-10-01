Автор «библии СПО»: Windows переедет на ядро Linux

Евангелист свободного ПО Эрик Реймонд считает, что в ближайшее время Microsoft может начать перевод ОС Windows на ядро Linux. По его мнению, на это указывают многочисленные шаги, предпринятые Microsoft для интеграции поддержки Linux в свою ОС.

Windows как дистрибутив Linux

В обозримом будущем ОС Windows корпорации Microsoft может стать своего рода дистрибутивом Linux. Такого мнения придерживается знаменитый евангелист свободного ПО Эрик Реймонд (Eric Raymond), и у него есть несколько доказательств своей теории.

В качестве самых явных признаков скорого перехода Windows на ядро Linux Реймонд приводит, в частности, масштабные вложения Microsoft в Windows Subsystem for Linux (WSL) – подсистему Linux для Windows, которая не так давно получила глобальное обновление до второго поколения. Он упомянул и Linux в браузере Edge, который изначально работал на собственном движке EdgeHTML и не запускался под Linux, а в апреле 2019 г. перешел на Chromium.

Также нельзя не отметить заявления Microsoft об интеграции в Windows 10 полноценного ядра Linux, сделанные корпорацией в мае 2019 г. Ядро необходимо для полноценной работы WSL2.

Почему мнение Реймонда важно

Эрик Реймонд – очень известная личность в Open Source-среде. К примеру, именно он является автором окончательной формулировки так называемого «Закона Линуса», звучащей как «При достаточном количестве глаз все ошибки лежат на поверхности».

Эрик Реймонд привел несколько весомых доводов в пользу своей теории о переезде Windows на Linux

Также Реймонд написал популярные книги «Искусство программирования для Unix и «Как стать хакером». Кроме того, в 1998 г. он стал сооснователем фонда Open Source Initiative, организации разработчиков открытого ПО. Реймонд был президентом этого фонда до 2005 г.

Но одно из главных достижений Эрика Реймонда – это книга «Собор и базар», труд, на котором построена идеология свободного программного обеспечения. Ее можно считать «библией свободного ПО» – прочитав ее, очень многие люди начинали заниматься как разработкой, так и пропагандой программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Реймонд уверен в своей теории

По мнению Реймонда, еще одним фактором, который может подтолкнуть Microsoft к переводу своей ОС на ядро Linux, может стать гигантское число уязвимостей в проиприетарном ядре Windows. Реймонд вскользь упомянул, что всего в одном апдейте для Windows 10, выпущенном Microsoft в минувший вторник, содержатся 50 заплаток для ядра.

Под эту теорию Реймонд подвел и финансовую составляющую. Он подчеркнул, что Microsoft не придется вкладывать деньги в развитие проприетарного ядра – она может перейти на бесплатное ядро Linux, разработкой которого занимается сообщество мирового масштаба.

Он добавил также, что с течением времени прибыль Microsoft от продаж Windows будет постепенно падать. Впервые эту мысль Реймонд высказал еще в 2002 г., и спустя 18 лет его слова обретают смысл – основным источником дохода Microsoft становятся не продажи лицензионных копий своей ОС, а облачный сервис Azure. Но и в нем большинство серверов работают не на Windows Server, а на Linux.

Выручка Microsoft по итогам 2020 финансового года, завершившегося 30 июня 2020 г. достигла $143,02 млрд против $125,8 млрд в 2019 финансовом году. В направлении More Personal Computing (отвечает, в том числе, за продажи лицензий Windows) зарегистрирован 7-процентный рост оборота – с $45,7 млрд в 2019 финансовом году до $48,25 млрд в 2020.

В то же время В 2020 фингоду выручка облачного подразделения корпорации (Microsoft Intelligent Cloud) составила $48,37 млрд против $38,99 млрд годом ранее. За один только IV квартал финансового 2020 года это направление принесло компании $13,4 млрд, и это 17-процентный прирост год к году. Динамика роста выручка от серверных продуктов и облачных сервисов Microsoft за год составила 19%, а конкретно выручка Azure выросла на 47%.

Реймонд сделал акцент и на проблемы глобального компьютерного рынка – продажи ПК и ноутбуков снижались на протяжении последних нескольких лет, что тоже негативно отражалось на прибыли от Windows 10. Как сообщал CNews, первая волна пандемии коронавируса COVID-19 спровоцировала кратковременный всплеск продаж компьютеров, но, по мнению экспертов, в 2021 г. рынок снова ожидает спад, притом сокрушительный.

Как будет выглядеть Windows на Linux

Эрик Реймонд считает, что интерфейс Windows станет графической средой для Linux, в которой можно будет запускать классические Win32-програмы через эмулятор Он также заявил, что уже сейчас существует прообраз такой системы.

Под ним евангелист свободного ПО подразумевает Proton слой совместимости, разработанной компанией Valve для запуска Windows-игр через свой магазин Steam на ПК под управлением Linux. Proton основан на Wine – самом известном эмуляторе Windows-окружения для Linux, позволяющем работать под ним в Windows-программах.

«Вполне вероятно, что мы вплотную подошли к тому моменту, когда подобные Proton технологии уже достаточно развиты, чтобы запускать неигровое Windows-ПО поверх Linux. Если же еще нет, то вскоре это обязательно произойдет», – сказал Эрик Реймонд.

Он также добавил, что при переходе на ядро Linux Microsoft с течением времени сможет постепенно полностью отказаться от эмуляции оригинального ядра Windows по мере того, как сторонние разработчики будут переносить свое ПО на новую систему. «Разработчики программного обеспечения перестанут поставлять двоичные файлы Windows и отдадут предпочтение двоичным файлам ELF с чистым API Linux. После этого Linux, наконец, победит в десктопных войнах, притом не вытесняя Windows, а поглощая ее. Не исключено, что именно такой исход был предрешен еще с самого начала», подытожил Реймонд.

Еще одно доказательство теории Реймонда

Microsoft действительно делает семимильные шаги навстречу Linux. Начав с премьеры первого поколения Windows Subsystem for Linux в апреле 2020 г., она пришла к тому, что в мае 2020 г. посвятила значительную часть ежегодной конференции для разработчиков Microsoft Build 2020 вопросам, связанным с поддержкой Linux в Windows. Как сообщал CNews, на этой конференции Microsoft анонсировала выход стабильной версии эмулятора терминала и нового пакетного менеджера для Windows и обновление WSL2, которое позволит запускать под Windows любые Linux-программы, в том числе и с графическим интерфейсом.

Но этим дело не ограничилось. В начале сентября 2020 г. Microsoft выпустила тестовую сборку Windows 10 с индексом 20211, в которой появились новые возможности для работы с Linux. В частности, штатный файловый менеджер системы, он же «Проводник», научился распознавать накопители с файловыми системами Linux, например, ext4. Аналогичное нововведение было внедрено и в оболочку PowerShell.