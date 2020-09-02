На рынок ПК и планшетов надвигается фееричный обвал

IDC предсказала почти 10-процентное падение продаж ноутбуков, ПК и планшетов в 2021 г., несмотря на уверенный рост в 2020 г. на фоне пандемии и самоизоляции. Восстанавливаться рынок начнет лишь в 2023 г.

Неутешительные прогнозы

Исследовательская компания International Data Corporation (IDC) опубликовала прогноз развития мирового рынка персональных вычислительных устройств Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker. В нем рассматриваются продажи устройств Personal Computing Devices (PCD).

К категории PCD эксперты IDC относят настольные ПК и лэптопы, рабочие станции, ноутбуки-трансформеры и классические планшетные ПК.

По их оценке, небольшой, чуть более чем 3-процентный рост продаж в 2020 г. сменится резким, почти 10-процентным спадом по итогам 2021 г. В 2022 г. к положительной динамике рынок тоже не вернется, хотя уменьшение числа реализуемых устройств семейства PCD будет уже не столь стремительным.

Обоснование прогнозов

В IDC полагают, что за весь 2020 г. производители отгрузят 425,7 млн компьютеров, лэптопов и планшетов. В сравнении с итогами 2019 г. это на 3,3% больше. Скачок продаж специалисты компании связывают с пандемией китайского коронавируса COVID-19, вынудившей многих людей перейти на удаленную работу.

Устойчивый рост продаж ПК оказался не долгосрочным

Выполнение трудовых обязанностей из дома потребовало от многих приобретения нового оборудования – планшета, стационарного ПК или ноутбука. Многочисленные студенты и школьники, чьи учебные заведения внедрили дистанционное обучение, тоже были вынуждены вложиться в покупку компьютеров.

По оценке специалистов IDC, в 2021 г. продажи PCD сократятся почти на 10%, в сравнении с 2020 г. из-за того, что компании и потребители сократят свои траты на фоне неопределенной ситуации в экономике из-за пандемии. В 2022 г. снижение объемов реализуемой техники составит около 1%.

Прогноз IDC

Новый всплеск продаж PCD-устройств в IDC ожидают лишь в 2023 г., но лишь в пределах 1%. В 2024 г. рост приблизится к 2%, но по суммарному объему проданных устройств (около 389,6 млн) с 2020 г. он не сравнится. Итоговый показатель CAGR (совокупный среднегодовой темп роста с учетом сложного процента, Compound Annnual Growth Rate) за период с 2020 по 2024 гг. включительно, по оценке IDC, окажется отрицательным – -2,2%.

Предпочтения пользователей

Среди всех устройств сегмента PCD, считают в IDC, по итогам 2020 г. наиболее востребованными окажутся именно ноутбуки. На них придется почти половина всех продаж – 46,6% или 198,3 млн устройств.

Второе место займут классические планшеты с 20,5-процентной долей рынка и 87,5 млн проданных в 2020 г. экземпляров, а тройку лидеров замкнут настольные ПК – 72,8 млн устройств и доля 17,1%.

Ноутбуки формата «2 в 1», они же «трансформеры», способные превращаться в планшет, окажутся на четвертой строчке с результатом в 14,6%. В натуральном выражении это 62,1 млн устройств. Рабочие станции замыкают топ-5 по версии IDC – 1,2-процентная доля и ровно 5 млн реализованных устройств.

Прогноз продаж PCD-устройств по категориям в 2020-2024 гг.

Категория устройства Объем продаж, 2020 год, млн штук Доля рынка, 2020 год Объем продаж, 2024 год, млн штук Доля рынка, 2024 год CAGR, 2020-2024 годы Настольные ПК 72,8 17,1% 66 16,9% –2,4% Ноутбуки-трансформеры 62,1 14,6% 57,3 14,7% –2% Классические ноутбуки 198,3 46,6% 193,8 49,7% –0,6% Планшетные компьютеры 87,5 20,5% 65,4 16,8% –7% Рабочие станции 5 1,2% 7,1 1,8% 8,9% Суммарно 425,7 100 389,6 100 –2,2%

Источник: IDC

К концу 2024 г. расположение видов компьютеров в рейтинге практически не изменится. Ноутбуки получат долю рынка в размере 49,7% (193,8 млн экземпляров), десктопы окажутся на втором месте (16,9%, 66 млн), а планшеты – на третьем (16,8%, 65,4 млн). «Трансформеры» будут удерживать 14,7-процентную долю (57,3 млн устройств, четвертое место) а рабочие станции – 1,8-процентную (7,1 млн устройств, пятое место).

Таким образом, за четыре года продажи десктопов и планшетов в процентном соотношении, по прогнозам IDC, сократятся. «Трансформеры» и рабочие станции продемонстрируют незначительный рост, менее 1%, а доля ноутбуков вырастет на 3,1%.

Мнение других аналитиков

Аналитическая компания Canalys считает, что 2020 г. продемонстрирует итоговое 7-процентное падение продаж на глобальном ПК-рынке – 367,8 млн устройств против 395,6 млн в 2019 г. Свой прогноз она озвучила в начале июня 2020 г.

Исследователи компании полагают, что единственной причиной такого обвала будет пандемия коронавируса. В общемировом плане рынок покажет рост продаж лишь в 2022 г., и то всего 2-процентный, а в 2021 г. его показатели окажутся на уровне 2020 г.

По оценке Canalys, рост продаж ПК и планшетов начнется уже в 2021 году

Если рассматривать отдельные регионы мира, то в Китае и Азиатско-тихоокеанском регионе поставки ПК и планшетов по итогам 2020 г. упадут на 3% и 1% соответственно, а в 2021 г. Canalys ожидает 4-процентный рост в КНР. Прогноз на 2021 г. для Азиатско-тихоокеанского региона она пока не публикует.

В США падение продаж в 2020 г. составит 6%, в 2021 г. изменений к лучшему не будет. В 2022 г. в этом регионе ожидается 4-процентный рост рынка ПК. Поставки компьютеров и планшетов в регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) упадут на 10% в 2020 году, а в 2021 году вырастут на 1%.