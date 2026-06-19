Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196357
ИКТ 15132
Организации 11645
Ведомства 1503
Ассоциации 1101
Технологии 3574
Системы 26887
Персоны 85699
География 3091
Статьи 1577
Пресса 1296
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2806
Мероприятия 895

TCL Home App

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.06.2026 Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM 1
25.03.2026 TCL представляет саундбар A65K с объемным звуком 3.1.2 и настройкой Audio by Bang & Olufsen 1
23.03.2026 TCL представила в России новую линейку телевизоров, аудиосистем и бытовой техники 2026 года 1
31.05.2025 Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж 1
14.06.2024 Самые умные мобильные кондиционеры: хиты продаж 1
29.06.2023 TCL представила новинки телевизоров и бытовой техники в России 1
04.10.2022 Лучшие умные очистители воздуха: хиты продаж 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

TCL Home App и организации, системы, технологии, персоны:

TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 302 6
Yandex - Яндекс 9063 2
Bang&Olufsen - B&O 147 2
Google LLC 12583 2
Electrolux AB - Zanussi 61 1
Tuya Inc 17 1
Xiaomi 2180 1
LG Electronics 3724 1
Toshiba Corporation 2978 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4849 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 234 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 80 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13375 4
Вентилятор - Fan 1061 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26469 3
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2204 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7494 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12772 3
Night Vision - режим ночного видения 399 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6366 3
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 770 3
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2999 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13145 3
Акустические устройства - Динамик - Саундбар - Soundbar 132 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9772 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21489 2
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 416 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3870 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7868 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8086 2
Умные платформы 1966 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4175 2
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1475 2
LED экран - MiniLED - LED-mini экраны 105 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3526 2
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1155 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1122 2
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1188 2
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 625 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1145 2
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 781 2
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 982 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18182 2
Электротехника - инвертор 166 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14667 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2285 2
Физика - Теплообменник - Heat exchanger - техническое устройство теплообмен между двумя средами различной температуры - Рекуператор - Рекуперативный теплообменник - Конвекция (вид теплообмена/теплопередачи) 217 2
Акустические устройства - Динамик - Сабвуфер - Subwoofer - Низкочастотный динамик 363 2
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 868 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 357 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10532 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6410 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 368 3
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 82 2
TCL Air Purifier 1 1
Ballu Home - Ballu AP - Ballu AW - Ballu UHB - Ballu BDM - увлажнитель - мойка воздуха - очиститель воздуха 18 1
Google Android 15129 1
Apple iOS 8525 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1592 1
LG ThinQ 35 1
Apple Siri - Голосовой помощник 434 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 932 1
Google Android TV 376 1
TCL NXTpaper 18 1
Xiaomi Mi Home 89 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 221 1
Xiaomi Mi Air Purifier 7 1
Xiaomi Smartmi - Xiaomi Smartmi Evaporative Humidifier - Xiaomi Smartmi Zhimi Air Humidifier - Xiaomi Smart Antibacterial Humidifier 12 1
HiPER IoT - HiPER IoT Humidifier - HiPER IoT Body Composition Scale - HiPER IoT Heater Fan 12 1
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 102 1
Чанхай Лю 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 164152 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47207 1
Япония 13745 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 328 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26950 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6098 2
Сон - Somnus 474 2
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1446 2
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 347 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4468 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5501 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11634 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5535 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6649 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 392 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3303 1
Зоология - наука о животных 2861 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4579 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1709 1
Металлы - Серебро - Silver 820 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 581 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 721 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451241, в очереди разбора - 727920.
Создано именных указателей - 196357.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще