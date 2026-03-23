TCL представила в России новую линейку телевизоров, аудиосистем и бытовой техники 2026 года

Компания TCL, производитель потребительской электроники, презентовала в Москве новую линейку устройств, которые появятся на российском рынке в 2026 г. Были представлены телевизоры нового поколения с технологиями SQD-Mini LED и RGB-Mini LED, аудиосистемы и мониторы TCL, а также обновленная линейка кондиционеров и бытовой техники для дома — холодильники и стиральные машины. Отдельным направлением презентации стал новый сегмент мобильных устройств TCL — смартфоны и планшеты с фирменной технологией дисплеев NXTPaper. Компания показала решения на базе искусственного интеллекта, новые алгоритмы энергосбережения для бытовой техники и инновационные технологии, включая систему двойной молекулярной свежести MagFresh в холодильниках и обновленные технологии стирки. Об этом CNews сообщили представители TCL.

Телевизоры

Одним из ключевых направлений презентации стали телевизоры нового поколения с технологией SQD-Mini LED – обновленной системой подсветки TCL, которая обеспечивает более точное управление светом и цветом на экране.

Технология использует высокоплотную Mini LED-подсветку и систему локального управления светом, благодаря чему телевизоры способны передавать мельчайшие детали как в ярких, так и в темных сценах. В сочетании с технологией Super QLED и фильтром UltraColor система формирует ультрачистый белый свет и расширенную цветовую гамму до 100% цветового пространства BT.2020.

Флагманом линейки стала серия X11L, оснащенная более чем 20 тыс. зонами локального затемнения и пиковой яркостью до 10 тыс. нит. Телевизоры доступны в диагоналях 75, 85 и 98 дюймов.

Также были представлены серии:

C8L – премиальная линейка SQD-Mini LED телевизоров с более чем 4 тыс. зонами локального затемнения и яркостью до 6 тыс. нит, ультратонкий дизайн (диагонали – 65, 75, 85 и 98 дюймов).

C7L – серия Mini LED-телевизоров с более чем 2 тыс. зонами локального затемнения, ориентированная на более доступный сегмент (диагонали – 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов).

Кроме того, компания представила новое направление развития технологии подсветки – RGB-Mini LED. В отличие от традиционных решений, эта технология использует раздельную RGB-подсветку, что позволяет более точно управлять цветом и повышает насыщенность изображения. Телевизоры с RGB-Mini LED представлены сериями RM9L и RM7L.

Отдельное внимание на презентации привлёк 163-дюймовый телевизор TCL 163X11L. Высокая детализация изображения достигается благодаря более чем 24 миллионам самосветящихся светодиодов, что обеспечивает практически бесконечную контрастность и пиковую яркость до 10 тыс. нит.

В линейке QD-Mini LED TCL показала серии A400 Pro, A400M, C6K и P8L, доступные в различных диагоналях до 98 дюймов. Телевизоры сочетают Mini LED-подсветку с технологией квантовых точек, что позволяет повысить яркость, контрастность и точность цветопередачи.

Телевизоры A400 позиционируются как интерьерная линейка: устройства отличаются ультратонким дизайном и гармонично вписываются в пространство. Серия A400 Pro получила декоративную рамку с отделкой под ореховое дерево и бесшовное настенное крепление, благодаря чему телевизор выглядит как картина на стене.

В сегменте QLED-телевизоров представлены серии P7L, S5K и S4K, предлагающие расширенную цветовую гамму, поддержку HDR и широкий выбор диагоналей.

Аудиосистемы

На презентации TCL также представила беспроводную акустическую систему Z100, поддерживающую технологию Dolby Atmos FlexConnect. Она позволяет размещать колонки в разных точках комнаты без строгих требований к их расположению – система автоматически оптимизирует звуковое поле и синхронизирует работу телевизора и колонок.

Каждая колонка имеет конфигурацию 1.1.1 канала и мощность до 170 Вт. Пользователи могут объединять до четырёх колонок Z100 и подключать дополнительный сабвуфер Z100-SW, формируя систему домашнего кинотеатра Dolby Atmos.

Также были представлены новые модели саундбаров: Q85K – система 7.1.2 с 16 динамиками, поддержкой Dolby Atmos и DTS:X, разработанная совместно с Bang & Olufsen; S65K – система 5.1 с беспроводным сабвуфером и тыловыми колонками мощностью до 580 Вт; A65K – саундбар дизайн-серии с конфигурацией 3.1.2.

Все модели поддерживают HDMI eARC, Bluetooth и управление через мобильное приложение.

Мониторы

Компания представила обновленную линейку мониторов TCL, ориентированную как на профессиональных пользователей, так и на геймеров. Новые модели получили частоту обновления до 480 Гц, поддержку разрешения UHD и QHD, а также Mini LED-подсветку в старших версиях.

Отдельно был представлен монитор TCL 32X3A с WOLED-экраном (White OLED — технология OLED с белыми органическими светодиодами), обеспечивающим высокий уровень контрастности, глубокий чёрный цвет и точную цветопередачу.

Мониторы оснащаются технологиями защиты зрения с пониженным уровнем синего света, а также поддерживают функции KVM, позволяющие управлять несколькими устройствами через один комплект периферии.

Кондиционеры

В обновленной линейке кондиционеров TCL представлены серии FreshIN Plus, SaveIN Art и SaveIN Pro. Устройства оснащены фирменным алгоритмом энергосбережения T-AI, который автоматически регулирует работу компрессора на основе анализа температуры и условий в помещении в реальном времени. Инверторная технология позволяет снизить энергопотребление до 75% по сравнению с неинверторными моделями, а алгоритм T-AI дополнительно оптимизирует работу системы и может увеличить экономию электроэнергии ещё до 37%.

В кондиционерах серии SaveIN Art и SaveIN Pro также реализован поток воздуха с эффектом Коанда, позволяющий равномерно распределять охлаждение по помещению без прямого воздушного потока. Модели поддерживают управление через Wi-Fi и приложение TCL Home, а также функции самоочистки, УФ-стерилизации и ионизации воздуха.

Стиральные и сушильные машины

TCL также представила стиральную пару серии P682 — стиральную и сушильную машины, предназначенные для совместной работы. Стиральная машина рассчитана на загрузку до 10 кг и оснащена технологией Super Drum с барабаном диаметром 540 мм, системой автоматической дозировки моющего средства, паровой обработкой и технологией autoStain Removal для удаления различных типов загрязнений.

Сушильная машина серии P682 рассчитана на загрузку до 8 кг и оснащена тепловым насосом Eco Heat Pump, интеллектуальной технологией автоматической сушки и системой 3D-сушки, предотвращающей спутывание белья. Для удобной установки устройств в колонну предусмотрен фирменный стыковочный комплект DSK80W.

Холодильники

В линейке холодильников TCL представлены обновленные модели серии Free Built-in, которые можно интегрировать в кухонный гарнитур с минимальными зазорами.

Одной из ключевых особенностей моделей стала технология двойной молекулярной свежести MagFresh, направленная на продление свежести продуктов. Система стабилизирует структуру жидкости внутри продуктов и помогает замедлить разрушение клеточных связей, благодаря чему продукты дольше сохраняют текстуру и вкусовые качества.

Мобильные устройства

На презентации показали смартфоны и планшеты TCL с фирменной технологией дисплея NXTPAPER. Экран сочетает преимущества традиционных LCD-панелей и решений для комфортного чтения.

Благодаря антибликовому покрытию и специальной структуре дисплея технология снижает отражения и уменьшает нагрузку на глаза при длительном использовании. Новая линейка мобильных устройств также поддерживает функции на базе искусственного интеллекта и интеграцию с экосистемой устройств TCL.

«Российский рынок — один из ключевых для достижения глобального лидерства TCL. В последние годы в России TCL во всех категориях добились значительного успеха. Наша главная миссия — предоставлять продукты высокого качества, а также стать брендом бытовой техники, которому доверяют потребители», — сказал Лео Лю, генеральный директор TCL в России.