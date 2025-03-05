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Смирнова Дарья
|05.03.2025
|Системные интеграторы могут выиграть поездку в Гонконг 1
|07.02.2024
|Компания Netwell запускает новое направление «Инфраструктурные решения для ЦОД» 1
Смирнова Дарья и организации, системы, технологии, персоны:
|ONTEK - ОНТЭК 2 1
|RakTek - Рэктэк 4 1
|EMILINK ГК - ЭМИЛИНК МСК - Инженерно-технический центр - NTSS 10 1
|HIDEN 4 1
|C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 60 1
|Netwell - Нетвелл 50 1
|RCNTEC - АРСИЭНТЕК 38 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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