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Индексная книга (каталог) CNews*
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Смирнова Дарья


05.03.2025 Системные интеграторы могут выиграть поездку в Гонконг 1
07.02.2024 Компания Netwell запускает новое направление «Инфраструктурные решения для ЦОД» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Смирнова Дарья и организации, системы, технологии, персоны:

ONTEK - ОНТЭК 2 1
RakTek - Рэктэк 4 1
EMILINK ГК - ЭМИЛИНК МСК - Инженерно-технический центр - NTSS 10 1
HIDEN 4 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 60 1
Netwell - Нетвелл 50 1
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 38 1
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11147 1
Винокур Дмитрий 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3232 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344773, в очереди разбора - 765357.
Создано именных указателей - 170152.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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