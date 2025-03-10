IEK Group интегрирует в свою структуру активы Legrand

IEK Group приступила к следующему этапу интеграции и развития активов, приобретенных в 2023 г. у группы Legrand (ООО «Даккор», АО «Контактор», ООО «ЭБС»). На этом этапе планируется их полное объединение со всеми структурами холдинга. Об этом CNews сообщили представители IEK Group.

«Переходный период, в рамках которого были отработаны различные гипотезы развития бизнеса и разработана стратегия Группы, успешно завершен. Совет директоров и менеджмент выполнил все поставленные акционерами задачи. Новый этап ― продолжение реализации стратегии IEK Group по объединению в одну экосистему как собственных, так и приобретенных брендов, новых компетенций и направлений, а также успешного опыта развития производства, цифровизации, R&D, кадровой и коммерческой политики», — сказал председатель Совета директоров группы Егор Прохоров.

В марте 2025 г. совет директоров группы завершит свою работу, генеральным директором новой бизнес-единицы назначен Михаил Горбачев, занимающий должность финансового директора IEK Group.

«Активы, приобретенные IEK Group у Legrand – ООО "Даккор", АО "Контактор", ООО "ЭБС" – дополняют наши компетенции в технологиях и продуктовых решениях. На начальном этапе их интеграции в нашу структуру они продолжали развиваться как самостоятельный бизнес. Хотим поблагодарить Совет директоров за стабилизацию актива и его успешное управление в этом переходном периоде», ― сказал Михаил Горбачев.

«В данный момент мы приступаем к следующему этапу – полной интеграции активов группы в периметр нашего холдинга, разработке единой коммерческой политики и объединению бизнес-структур. Это позволит с одной стороны значительно улучшить показатели приобретенных бизнес-единиц за счет синергии, а с другой — предложить рынку еще больше комплексных решений», — сказал Андрей Забелин, генеральный директор IEK Group.