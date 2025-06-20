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IEK Group запустит производство электротехники в Ульяновской области

Компания IEK Group, российский производитель решений в области электротехники и промышленной автоматизации, сообщила о подписании соглашения между компанией «Контактор» (входит в структуру группы) и Ульяновской областью о реализации масштабного инвестиционного проекта по организации производства электротехники в регионе. Документ был подписан губернатором Алексеем Русских, главой корпорации развития Ульяновской области Алиной Абитовой и генеральным директором «Контактор» Михаилом Горбачёвым.

Планируемый объем инвестиций в проект оценивается в 2 млрд руб. Запуск производства обеспечит региону создание до 300 новых рабочих мест.

Новая площадка будет размещена на территории будущей особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа. В настоящее время Корпорация развития региона готовит заявку на учреждение ОЭЗ на базе индустриального парка «Заволжье» и планирует комплексную поддержку проекту будущего производства, включая организационное сопровождение, консультации и информационное содействие.

Михаил Горбачев, генеральный директор «Контактор», сказал: «Этот проект – важный шаг в развитии отечественного производства электротехнической продукции, который не только укрепят позиции Ульяновской области как промышленного центра, но и внесет существенный вклад в процесс импортозамещения. Для нас это возможность расширить линейку высокотехнологичных решений и масштабировать качественное продуктовое предложение для заказчиков. Мы благодарны руководству региона за поддержку и уверены, что наша совместная работа станет драйвером роста для всей отрасли».

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Алексей Русских, губернатор Ульяновской области, отметил: «Особое значение запуск проекта приобретает в контексте процессов импортозамещения, которые сегодня являются одним из приоритетов государственной экономической политики. Создание отечественного производства электротехнической продукции позволит сократить зависимость от иностранных поставок, повысить качество и доступность оборудования для промышленности и инфраструктурных объектов».

Запуск нового производства станет для компании продолжением реализации стратегии по созданию высокотехнологичных комплексных решений для заказчиков различных отраслей, локализации продукции и модернизации производственных процессов. Крупный проект в регионе также будет способствовать продолжению процесса импортозамещения в отрасли.

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