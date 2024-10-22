«К2Тех» стал технологическим партнером Yandex Cloud

«К2Тех» стал партнером Yandex Cloud. В рамках сотрудничества компания планирует применять облачные сервисы, в том числе технологии машинного обучения и большие языковые модели, в проектах для заказчиков из финансового сектора, ритейла, телекома и других отраслей. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

«К2Тех» сможет предлагать бизнес-заказчикам интеграцию с различными сервисами облачной платформы Yandex Cloud. Платформа включает в себя инфраструктурные сервисы, сервисы для управления данными, инструменты для разработки облачных приложений и моделей машинного обучения и собственные сервисы на основе ML. Также «К2Тех», опираясь на свою экспертизу в разработке и внедрении ИИ-технологий, поможет клиентам дообучать LLM-модель YandexGPT в соответствии с их задачами. Например, технологию можно использовать для генерации контента, создания чат-ботов и виртуальных ассистентов, обобщения и агрегации данных по отзывам; анализа и классификации запросов пользователей, а также для ответов на вопросы клиентов и выделения сущностей из текстов.

«Партнерство с Yandex Cloud открывает для «К2Тех» новые горизонты как по выходу на новые сегменты рынка, так и с точки зрения исследовательской деятельности. Мы готовы глубоко погружаться в специфику бизнеса и разных отраслей, использовать наши наработки и задействовать функциональные возможности сервисов Yandex Cloud для задач различной сложности», — отметила директор по технологиям ИИ «К2Тех» Анна Смирнова.

«К2Тех» также планирует анализировать опыт внедрения нейросетевых решений в бизнес-процессы компаний. Среди тем для изучения – использование больших языковых моделей для решения комплексных задач, развитие компетенций персонала для работы с ИИ-инструментами, влияние качества данных на точность и производительность ИИ-моделей. Исследование позволит выявить, какие барьеры возникают при интеграции новых технологий и как меняются запросы рынка на технологии машинного обучения.