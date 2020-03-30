«АМТ-груп» разработал новые терминалы СПТИ для Петербургского метрополитена

«АМТ-груп» объявил о завершении тестовой эксплуатации нового терминала экстренной связи и информационной поддержки системы передачи тревожной информации (СПТИ) с функциональностью для маломобильных групп населения для Петербургского метрополитена. Первый терминал был установлен на станции «Балтийская». Демонстрация функциональных возможностей терминала в ходе проведенных испытаний подтвердила их работоспособность в условиях действующего метрополитена.

С 2018 г. «АМТ-груп» устанавливает на станциях и вестибюлях Петербургского метрополитена терминалы нового образца. Модернизированные терминалы СПТИ оснащены встроенным интерактивным монитором и оборудованием, обеспечивающим работу специализированной информационно-навигационной системы. На сегодняшний день терминалы работают на новых станциях «Дунайская», «Шушары», «Проспект Славы», а также на «Новокрестовской» и «Беговой».

Для улучшения качества обслуживания пассажиров с нарушением речи и слуха, а также пассажиров, передвигающихся в инвалидных креслах, руководством Петербургского метрополитена было принято решение о доработке функциональных возможностей терминалов. Специалистами «АМТ-груп» было предложено решение, предусматривающее установку в нижней части терминала дополнительной камеры видеонаблюдения и микрофона, а также индукционного контура для слабослышащих пассажиров.

Помимо этого, было доработано программное обеспечение терминала. Для общения с операторами Ситуационного и Информационного центров создан онлайн-чат. Пассажиры получили возможность отправки коротких сообщений и получения ответов операторов в онлайн-режиме. Для операторов разработано специализированное приложение, позволяющее взаимодействовать с пассажирами. Для перехода к беседе посредством текстовых сообщений пассажиру достаточно выбрать в меню кнопку «Онлайн-чат с оператором». В дальнейшем на базе онлайн-чата планируется разработка переводчика для использования гостями города.

Для обеспечения доступности навигационных услуг для слабовидящих пассажиров предусмотрен специальный режим экрана, при переходе в который выводится только основное меню увеличенным шрифтом.

На передней панели нового терминала размещены следующие компоненты: пояснительные надписи; видеокамера для обеспечения видеосвязи с оператором; громкоговоритель; микрофон; интерактивный монитор диагональю 32 дюйма; индукционная петля (для пассажиров с нарушением слуха); красная светящаяся клавиша «Экстренный вызов»; желтая светящаяся клавиша «Справка».

На экране терминала отображается интерактивная схема метрополитена с возможностью выбора необходимой станции из алфавитного списка. Пассажиры имеют возможность осуществить поиск маршрута от станции установки терминала до любой другой станции с указанием пересадок и ориентировочного времени в пути, выбора одного маршрута из нескольких в случае наличия альтернативных вариантов. Помимо этого, терминал предоставляет ряд дополнительных информационно-навигационных сервисов, таких как карта окрестностей с зоной охвата не менее 2 км. от места нахождения станции с указанием наиболее значимых объектов социального и культурного значения; информация о маршрутах движения наземного общественного транспорта в аэропорт г. Санкт-Петербурга (с возможностью выбора маршрута движения от данной станции метро); информация об основных вокзалах и ближайших автостанциях Санкт-Петербурга (включая маршруты). Владельцы автомобилей найдут информацию о перехватывающих парковках автотранспорта вблизи станций метро.

Отдельный раздел посвящен информации о правилах пользования метрополитеном, стоимости проезда, порядке приобретения билетов, времени работы метрополитена и другой справочной информации. Также отображается информация о планах строительства и развития метрополитена в виде карты метро с датами ввода в эксплуатацию новых станций. Поддерживаются русский и английский языки интерфейса.