МТС включила связь 5G-ready на всех станциях и в более 40% перегонов петербургского метро

МТС сообщает о расширении покрытия мобильной связи в петербургском метро. Голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 250 Мбит/с обеспечена Лахтинско-Правобережная («оранжевая») линия. Ранее в декабре 2020 года связь стала доступна для пассажиров одной из самых загруженных веток петербургского метрополитена – Московско-Петроградской («синей») линии. Сеть МТС развернута также в вестибюлях, на эскалаторах и платформах станций подземки. Планируется, что связь МТС в большинстве тоннелей Петербургского метрополитена появится в течение года.

Строящаяся сеть сможет работать во всех доступных на сегодняшний день частотных диапазонах и предоставлять услуги в стандартах 2/3/4G. При массовом внедрении сетей пятого поколения МТС сможет оперативно развернуть 5G и в метро.

«На недавней сессии по выработке стратегии цифровой трансформации мы обсуждали принципы клиентоориентированности и создание комфортных условий при предоставлении городом услуг по пассажирским перевозкам. И доступная, быстрая связь нового формата дает более чем 2 миллионам жителей Санкт-Петербурга, которые ежедневно пользуются метрополитеном, новые возможности, а транспортная система города приобретает новое современное качество. Это еще один шаг к лидерству Санкт-Петербурга в масштабных процессах цифровой трансформации в России», — отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

«Перед стартом проекта мы изучили опыт наших международных коллег, протестировали подобные системы в метрополитенах крупнейших мегаполисов — Москвы, Гонконга, Дубая, Рима, железнодорожных тоннелях в Альпах. Так мы смогли учесть преимущества и недостатки имеющихся систем. К примеру, при проектировании системы наши инженеры разработали абсолютно новые крепления кабеля и опоры для установки оборудования с учётом всех требований метрополитена. В декабре прошлого года 5G-ready сеть МТС появилась в перегонах «синей» линии метрополитена, и мы уже видим стабильный рост трафика на протяжении всей ветки. Строящаяся новейшая система позволяет нам быстро реагировать на растущие потребности абонентов и, при необходимости, локально расширять сеть», — сообщил в своем аккаунте директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.