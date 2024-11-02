АКРА повысило кредитный рейтинг «Т1» до уровня A+(RU) со стабильным прогнозом

«Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство» (АКРА) повысило кредитный рейтинг ООО «Т1» до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом. Рейтинг присвоен по национальной шкале для Российской Федерации.

Повышение кредитного рейтинга обусловлено продолжающимся ростом объемов бизнеса компании в совокупности с высокой рентабельностью и низкой долговой нагрузкой. Отдельно аналитики отметили высокий уровень ликвидности, обеспеченный доступом к диверсифицированным и значительным по объему источникам финансирования. Положительное влияние на оценку компании также оказало внедрение более прозрачной системы управления, развитие систем управления рисками и внутреннего контроля. В том числе важным фактором стало утверждение стратегии по направлениям бизнеса с динамикой выше средней по отрасли, учитывающей тенденции последних лет, включая импортозамещение, высокий спрос на финансовое и промышленное ПО.

Агентство отмечает устойчивый спрос на продукты и услуги холдинга: согласно отчетности по МСФО в 2023 г. на разработку и продажу ПО приходилось 64% выручки. Кроме того, в 2023 г. выручка и доход от операционной деятельности (FFO) выросли на 30 и 80% соответственно, а показатель рентабельности бизнеса увеличился до 43%.