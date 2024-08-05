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АКРА установило кредитный рейтинг облигаций «Ред Софт» на уровне BBB-

Компания «Ред Софт» сообщила о присвоении кредитного рейтинга биржевым облигациям компании «Аналитическим кредитным рейтинговым агентством» (АКРА). Рейтинг биржевых облигаций «Ред Софт» серий 002Р-04 (RU000A106CR1) и 002Р-05 (RU000A108VM8) установлен на уровне BBB-(RU).

Аналитики АКРА отмечают, что биржевые облигации «Ред Софт» серий 002Р-04 (RU000A106CR1) и 002Р-05 (RU000A108VM8) являются старшим необеспеченным долгом компании. Отсутствие структурной и контрактной субординаций выпусков ценных бумаг позволило АКРА оценить указанные облигации равными по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. Согласно методологии АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу отнесен к I категории, что обусловило установление кредитного рейтинга эмиссий биржевых облигаций на уровне BBB-(RU), то есть на уровне кредитного рейтинга компании.

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Аналитики АКРА отмечают, что при оценке кредитоспособности «Ред Софт» и ее биржевых облигаций учитывали низкую долговую нагрузку и средний уровень обслуживания долга компании. Кредитный рейтинг «Ред Софт» был повышен 25 апреля 2024 г. до уровня BBB-(RU) с изменением прогноза со «Стабильного» на «Позитивный», что отражает ожидания аналитиков АКРА относительно улучшения данных показателей в будущем.

«Ред Софт» стремится соответствовать лучшим практикам, принятым на российском фондовом рынке. Присвоение кредитного рейтинга выпускам биржевых облигаций является одной из подобных практик. Учитывая нашу работу по диверсификации источников финансирования деятельности компании, мы считаем необходимым предоставить нашим инвесторам дополнительный инструмент для верификации кредитного качества наших ценных бумаг», — сказал генеральный директор «Ред Софт» Максим Анисимов.

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