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АКРА повысило кредитный рейтинг «Ред Софт» до уровня BBB-

Компания «Ред Софт» сообщила о пересмотре рейтинга кредитоспособности от «Аналитическое кредитное рейтинговое агентство» (АКРА). Рейтинг компании установлен на уровне BBB-(RU), прогноз «Позитивный». Ранее «Ред Софт» имел кредитный рейтинг BB+(RU), прогноз «Стабильный».

Аналитики АКРА отмечают, что повышение кредитного рейтинга «Ред Софт» обусловлено снижением волатильности спроса на ключевые продукты компании из-за продолжающего процесса импортозамещения инфраструктурного ПО российской разработки среди компаний госсектора, а также устойчиво высокими темпами роста бизнеса на стабильно растущем рынке, позволяющими повысить оценку размера компании.

Эксперты АКРА отметили высокую рентабельность при небольшом размере бизнеса компании. Рентабельность «Ред Софт» по FFO до фиксированных платежей и налогов достигла в 2023 г. 33% после снижения до 29% в 2022 г. Согласно оценкам АКРА, допускается вероятность дальнейших колебаний данного показателя на уровне около 30% и ожидается, что средневзвешенная за период с 2021 по 2026 г. рентабельность составит 29%.

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При оценке кредитоспособности компании учтены низкая долговая нагрузка и средний уровень обслуживания долга. Изменение прогноза со «Стабильного» на «Позитивный». отражает ожидания аналитиков АКРА относительно улучшения данных показателей в будущем.

«Повышение кредитного рейтинга – безусловно позитивный сигнал для наших инвесторов, партнеров и коллег. Динамичное и уверенное развитие бизнеса находит свое отражение в улучшении наших финансовых показателей, что положительно оценивается не только представителями ИТ-отрасли, но и экспертами финансового рынка. Мы благодарим за оказанное нам доверие и уверены, что выбранный нами вектор развития, позволит добиться впечатляющий достижений и будут способствовать дальнейшему повышению рейтинга», – сказал генеральный директор «Ред Софт» Максим Анисимов.

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