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АКРА присвоило рейтинг российскому разработчику ПО «Ред софт»

ПО Софт Бизнес

«Аналитическое кредитное рейтинговое агентство» (АКРА) присвоило российскому разработчику «Ред софт» кредитный рейтинг BB(RU), прогноз «Стабильный».

АКРА является одним из лидеров рейтинговой индустрии, обеспечивая российский инвестиционный рынок рейтинговым продуктом в соответствии с новейшими регулятивными требованиями.

«Ред софт» – российский разработчик и поставщик ИТ-решений и услуг, резидент «Сколково», член АРПП «Отечественный софт» и «Руссофт». Компания осуществляет комплексные проекты в области хранения и управления данными на основе собственного технологического стека. Это команда, имеющая более чем 15-летний опыт разработки в российском государственном и коммерческом секторе. «Ред софт» обладает собственной линейкой продуктов: «Ред ОС», СУБД «Ред база данных», «Ред платформа», «Ред виртуализация», «Редшлюз». Все продукты входят в реестр отечественного ПО. Среди заказчиков «Ред софт» крупные коммерческие организации, а также более 20 органов государственной власти, в том числе Федеральная служба судебных приставов, Генеральная прокуратура России, Министерство обороны России.

Кредитный рейтинг отражает независимое и объективное мнение АКРА относительно способности и готовности «Ред софт» своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства, в том числе по эмитированным облигациям, обращающимся на Московской Бирже.

Уровень кредитного рейтинга, отмечает агентство, обусловлен множеством факторов, в том числе средней долговой нагрузкой, а также средними оценками ликвидности и денежного потока. Несмотря на малый размер компании, «Ред софт» демонстрирует высокие показатели рентабельности и имеет широкую географию деятельности.

«Ред софт» на текущий момент находится на стадии развития бизнеса. АКРА оценивает компанию как соответствующую масштабу ее деятельности, что является достаточно положительным фактором.

«Присвоение кредитного рейтинга – важный шаг на пути дальнейшего развития «Ред софт», так как деятельность на публичном рынке долгового финансирования остается для нас одним из приоритетов. Получение кредитного рейтинга демонстрирует наше намерение выстраивать долгосрочные доверительные отношения с инвесторами», – отметил генеральный директор «Ред софт» Максим Анисимов.

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