ВБЦ запустил собственную тендерную CRM-систему с нейросетью от TenChat — она подбирает тендеры под деятельность компании

Маркетплейс ВБЦ совершил полноценной релиз тендерной CRM-системы, которая автоматизирует и систематизирует работу с закупками. Одна из ее ключевых возможностей — поиск тендеров под деятельность компании с помощью искусственного интеллекта от деловой социальной сети TenChat. Специалистам по закупкам достаточно указать, чем занимается фирма, а нейросеть покажет все подходящие торги. В базе собраны закупки из более 1 тыс. источников, в том числе закупки из Белоруссии и Казахстана. Об этом CNews сообщили представители ВБЦ.

Чтобы сократить время на анализ тендера, в CRM встроен калькулятор маржинальности. Он рассчитывает затраты на участие в тендере, включая стоимость материала, оплату труда сотрудников, возможное снижение от НМЦК, логистические услуги, налоги и другие.

«CRM от ВБЦ увеличила доход специалистов по тендерам на 38%. Всем им приходится мониторить много ЭТП, чтобы найти выгодный и подходящий тендер. Это занимает много времени, а как мы знаем, работа с закупками всегда происходит в сжатые сроки. Наш встроенный поиск с нейросетью решает эту проблему за пару кликов, а калькулятор маржинальности помогает сократить риски при выборе тендера. Специалисты сразу могут увидеть десятки предложений и оценить затраты на их выполнение», — сказал Илья Азаев, заместитель начальника управления инноваций ВБЦ.

Внутри карточки тендера в CRM собрана вся информация для принятия решения об участии в сделке: заказчик, объект закупки и организатор. В системе также можно рассчитывать порог снижения цен и не нужно дополнительно переходить на ЭТП, так как вся документация к закупке и требования к участникам предоставляются системой автоматически. Помимо этого, под каждый тендер создается отдельный чат и хранилище, куда попадают все документы из диалога и проектов, а поставленные задачи коллегам приходят в виде уведомлений в личный кабинет, на почту или в TenChat.

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Бизнес-аналитику можно ускорить в разы за счет виртуализации данных CNews Analytics

В 2016 г. был основан маркетплейс «Всероссийский бизнес центр» — экосистема для участников госзаказа. ВБЦ помогает с подготовкой к госзакупкам и сопровождает бизнес в течение всего контракта. На маркетплейсе ВБЦ можно найти услуги по получению банковских гарантий и тендерных займов, расчетно-кассовое обслуживание и открытие спецсчета, кредиты и инвестиции.

TenChat — российская деловая социальная сеть для нетворкинга, которая появилась в 2021 г. Помогает расширять круг профессиональных знакомств для поиска новых точек роста в карьере и бизнесе. В TenChat есть бесплатный ChatGPT и сервисы для поиска клиентов или сотрудников, аналитика всех компаний России, автоподбор госзакупок, торги и продажа государственных объектов. За эффективное расширение деловых контактов отвечает нейросеть «Бизнес.тиндер», а за быстрый поиск сотрудников и работы платформа TenHunter.

Сейчас площадкой пользуются более 2,5 млн людей. Ядро аудитории составляют пользователи 20-45 лет – предприниматели, топ-менеджеры, маркетологи, юристы, дизайнеры. TenChat — рекомендованная Минцифры России соцсеть в рамках импортозамещения. Социальная площадка, допущенная к использованию государственными служащими. В июне 2022 г. включена в Реестр российского программного обеспечения.