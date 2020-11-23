Nokian Tyres совместно с Epam запустила маркетплейс по продаже шин

Nokian Tyres объявила о запуске собственного маркетплейса по продаже шин в России. Партнером компании по реализации проекта стала Epam Systems, поставщик услуг по разработке цифровых платформ и программного обеспечения. Теперь у потребителей появилась возможность покупки шин в широком списке розничных торговых точек непосредственно на сайте производителя с мгновенным оформлением, быстрой обработкой заказа и круглосуточной поддержкой со стороны контакт-центра. Маркетплейс интегрирован с информационными системами партнеров Nokian Tyres и предоставляет актуальную информацию о ценах и наличии продукции в шинных центрах и на складах партнеров. В 2020 г. маркетплейс был запущен для потребителей в Москве и Санкт-Петербурге.

С развитием практики онлайн-продаж в России все больше потребителей предпочитают покупать шины через интернет. В 2019 г. была обновлена стратегия Nokian Tyres в электронной торговле, компания приняла решение открыть монобрендовый маркетплейс, предоставив потребителям возможность быстрее завершить процесс выбора и приобретения шин. На маркетплейсе предоставлена возможность потребителю увидеть в одном месте всех официальных партнеров, наличие шин в торговых точках в городе, цены, действующие акции. Также при заказе шин можно сразу записаться на услуги шиномонтажа.

Компания Nokian Tyres обратилась к Epam за услугами консалтинга и затем, оценив квалификацию специалистов, умение работать в команде и качество предоставленных услуг компании, выбрала ее для реализации проекта. Перед Epam была поставлена задача создать первоклассное, удобное в использовании решение, которое бы отражало высочайшее качество продукции Nokian Tyres, и разработать дизайн маркетплейса.

Срок запуска системы был жестко зафиксирован и определялся началом высокого зимнего сезона продаж: разработка маркетплейса длилась с марта по август 2020 г. Решение было реализовано на SAP Commerce Cloud и интегрировано с глобальными системами Nokian Tyres для получения информации о продуктах, о партнерах и клиентах компании. Для повышения скорости разработки и тестирования специалисты Epam также построили CI/CD-процессы с использованием фреймворка собственной разработки Spark.

С запуском маркетплейса компания Nokian Tyres получила возможность продолжить работать напрямую с потребителями не только шин премиальных линеек (летние шины Nokian Hakka и зимние шины Nokian Hakkapeliitta), но и среднеценовой линейки Nokian Nordman. Также маркетплейс играет важную роль в развитии продаж, предоставляя сформированные заказы на продукцию партнерам Nokian Tyres. Для партнеров реализовано два способа подключения к маркетплейсу – интеграционный и классический. Интеграционный позволяет получать и обрабатывать заказы на шины Nokian Tyres в учетной системе розничной торговой точки, что дает возможность существенно экономить ресурсы партнеров. Классический вариант подключения подразумевает работу персонала партнера в личном кабинете маркетплейса для работы со статусами заказов. В обоих вариантах настроена регулярная автоматическая передача информации о наличии и стоимости шин в каждом шинном центре партнера.

Внедренное решение было спроектировано и построено с учетом возможности его простой и быстрой адаптации под требования разных рынков и поддерживает локализацию на другие языки. После запуска в России в дальнейшем планируется расширение маркетплейса и на другие рынки концерна Nokian Tyres.

Андрей Пантюхов, генеральный директор «Nokian Tyres Россия», сказал: «Россия является одним из ключевых рынков для концерна Nokian Tyres. Мы предоставляем нашим потребителям максимально высокий уровень качества продукции в сочетании с удобным и быстрым сервисом. Запуск маркетплейса дает нам и нашим партнерам еще больше возможностей для достижения этих целей. Мы признательны Epam за помощь в реализации проекта и умение обеспечивать высокое качество разработки в условиях жестких сроков и сложных задач».

Илья Романов, руководитель практики электронной коммерции в России, Epam, сказал: «Заказ самых разных товаров и услуг в интернете – это обычная ежедневная практика для миллионов людей в нашей стране. Мы рады помочь Nokian Tyres, чьи шины пользуются огромным спросом и популярностью среди российских водителей, стать еще ближе к потребителям и надеемся, что запуск маркетплейса поможет компании добиться серьезного экономического эффекта, опередить конкурентов и улучшить пользовательский опыт своих клиентов».