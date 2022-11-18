В приложении «Кошелек» теперь можно оплачивать покупки с помощью QR-кода — через Систему быстрых платежей

С ноября 2022 г. приложение «Кошелек» поддерживает быстрый способ оплаты покупок — по QR-коду через СБП. Теперь не нужно переключаться между разными приложениями для совершения покупки — все можно сделать в Кошельке: показать скидочную карту и тут же отсканировать QR-код, который сам перенаправит в приложение банка для подтверждения операции. Об этом CNews сообщили представители компании «Бесконтакт».

Что нужно для оплаты по QR-коду через «Кошелек»: QR-код СБП для оплаты на кассе магазина; приложение «Кошелек»; приложение вашего банка.

Как устроена оплата по QR-коду в «Кошельке»: покупатель показывает на кассе карту магазина и сообщает, что будет платить по QR-коду через Систему быстрых платежей; нажимает на кнопку «Оплатить по QR-коду» под картой — открывается сканер QR-кода; сканирует код — «Кошелек» переводит покупателя в приложение банка для подтверждения операции. Можно выбрать любой банк из установленных на телефоне банковских приложений; подтверждает оплату покупки в приложении банка.

Такая оплата доступна не везде, а только в тех магазинах, которые настроили прием платежей через СБП. Этот способ платежа безопасен — оплата происходит в приложении банка, а в «Кошельке» не хранится никакой информации о платеже, счете или банковской карте.

Юлия Ким, старший менеджер по финтех-продуктам приложения «Кошелек»: «Мы хотим, чтобы пользователи снова могли оплачивать покупки бесконтактно, как и привыкли. Для этого разрабатываем разные продукты, один из которых — оплата через СБП по QR-коду. Это просто, быстро, не требует дополнительных усилий и может выручить, когда забудешь дома бумажник№.

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«Кошелек» — приложение для покупок. В «Кошельке» можно хранить дисконтные карты и выпускать новые, оплачивать покупки и получать за них кэшбэк. Бизнесу приложение помогает быть ближе к покупателям: увеличивать прибыль, запускать рекламные кампании и спецпроекты. Также у «Кошелька» есть экомиссия: вместе с партнерами в ритейле собирать пластиковые карты в экобоксы и отправлять их на переработку.

В «Кошельке» зарегистрировано 35 млн человек, пользователи добавили 409 млн карт в приложении, а в месяц выпускают 4 млн новых карт. Среди партнеров — федеральные и региональные ритейлеры: «Вкусвилл», «Бетховен», «Винлаб»,» Магнит», Ralf Ringer, 36.6.

Приложение доступно в Apple App Store, Google Play, RuStore и Huawei AppGallery.