«СпецТек» автоматизирует систему ТОиР Архангельского ликеро-водочного завода

НПП «СпецТек» выполняет проект автоматизации системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР) оборудования Архангельского ликеро-водочного завода. Проект реализуется на основе возможностей программного комплекса TRIM.

Рынок алкогольной продукции в России характеризуется строгими правилами регулирования, высокой конкуренцией, сезонными колебаниями спроса. Поэтому производителям важно обеспечить высокую готовность и надлежащее техническое состояние оборудования, соблюдение технологического процесса и гибкость производства. В таких условиях необходимой составляющей успеха является управляемость процессов ТОиР, внедрение передовых видов организации ТОиР и практик управления надёжностью. Инструментом решения этих задач служат соответствующие средства автоматизации бизнес-процессов.

В этой связи руководство Архангельского ликеро-водочного завода (АЛВИЗ) приняло решение о внедрении современных программных решений и автоматизации системы управления ТОиР оборудования. Технологической основой проекта стал программный комплекс TRIM – отечественный продукт класса EAM/APM, внесенный в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Исполнитель проекта – компания НПП «СпецТек», разработчик TRIM, профессиональный консультант в области систем и методов управления производственными активами.

Весомым аргументом в пользу выбора программного продукта и исполнителя стало успешное выполнение аналогичного проекта на подмосковном предприятии «Завод Георгиевский. Традиции качества» (входит в Novabev Group, куда также входит АЛВИЗ), где TRIM используется в процессах ТОиР с ноября 2021 г.

Проект на АЛВИЗ начался с семинара, в рамках которого персонал заказчика, задействованный в процессах ТОиР и материально-технического обеспечения ТОиР, ознакомился с возможностями TRIM. К настоящему времени разработана также проектная документация. Исполнителю предстоит выполнить работы по созданию базы данных по оборудованию (совместно с заказчиком), обучить пользователей и администраторов системы, для чего разработать регламент работы в системе и инструкции. Выполнить миграцию данных из внешних систем, разработать и ввести в эксплуатацию конвертер, обеспечивающий взаимодействие с «1С: ERP».

Заказчику будет предоставлена лицензия на использование TRIM и поставлена десктопная версия программного продукта, а также приложение для мобильных устройств полевого персонала (операторы оборудования, ремонтники). Стационарная и мобильная части автоматизированной системы должны будут обеспечить информационную поддержку и автоматизацию операций при планировании и выполнении ТОиР, обеспечении ресурсами регламентных работ, при регистрации, обработке и устранении дефектов, регистрации эксплуатационного и технического состояния оборудования, складском учете запчастей и материалов, ведении документооборота в процессах ТОиР и материально-технического обеспечения ТОиР, анализе показателей надёжности и принятии решений по улучшениям.