Конференция TeamTalk 2023, 16-18 ноября, Москва

Приглашаем на масштабную конференцию «TeamTalk 2023. Интегрированное бизнес-планирование: успешные кейсы и отраслевая практика на платформе Optimacros», 16-18 ноября в Москве!

TeamTalk — это площадка для обмена опытом, обсуждения историй успеха и лучших практик автоматизации задач корпоративного планирования и бюджетирования. Конференция соберет профессионалов в сфере бизнес-планирования из числа ключевых экспертов и руководителей ведущих компаний российского рынка.

На конференции обсудим и поделимся информацией о том, как:

Отказаться от множества вспомогательных Excel расчетов при одновременном сохранении необходимой детализации, глубины и адаптивности алгоритмов планирования без ущерба для контроля и управляемости процесса на уровне руководителя отдельного функционального подразделения.

Связать отдельные расчеты подразделений в единой автоматизированной системе, обмениваться актуальными, уточненными планами со смежными подразделениями в необходимой детализации без ручной обработки данных.

Повысить вовлеченность бизнеса в задачи планирования, снизить трудоемкость каждой итерации пересмотра бюджета и, как итоговый результат, повысить оперативность и качество корпоративного планирования в компании в целом.

Для меня предстоящая конференция TeamTalk — это возможность встретиться, получить ценную обратную связь и в целом пообщаться с коллегами, сотрудничество с которыми продолжается на протяжении многих лет.

Для участников конференции, которые не успели воспользоваться преимуществами платформы Optimacros — это возможность пообщаться с коллегами по отрасли и нашими экспертами о реальных кейсах внедрения и пользовательском опыте.

Буду рад увидеться со всеми лично, до встречи на мероприятии!» — прокомментировал Евгений Яцевич, руководитель компании OptiTeam.

Ключевые спикеры мероприятия:

Артем Топольский, руководитель департамента автоматизации бюджетирования и управленческого учета, ПИК

Ульяна Попкова, руководитель группы методологии, OZON;

Татьяна Макарова, руководитель планово-экономического отдела, NOVABEV GROUP;

Алеся Дурнова, Партнер, Группа цифровых финансов, Kept и многие другие.

Что ждет участников конференции?

3 дня выступлений экспертов на конференции и активных решений бизнес-кейсов на Хакатоне TeamChallenge;

15+ успешных отраслевых кейсов на платформе Optimacros из практики ведущих российских компаний

200+ участников топ и миддл-уровня;

Бизнес-завтрак с CEO и основателем компании Optimacros, нетворкинг с экспертами отраслей и коллегами

Приглашаем к участию:

руководителей финансовых подразделений;

руководителей коммерческого департамента, производства, логистики, маркетинга и HR;

собственников и акционеров.

Конференция пройдет с 16 по 18 ноября в центре Москве. Участие бесплатное, регистрация доступна на сайте конференции по ссылке.