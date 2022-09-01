«Сбермаркет» запустил доставку из сети супермаркетов «Винлаб»

Сервис доставки продуктов «Сбермаркет» начал сотрудничество с «Винлаб» — сетью супермаркетов напитков Beluga Group. Клиентам станет доступен самовывоз из 1186 магазинов сети.

В «Сбермаркете» доступен широкий ассортимент «Винлаб» из более чем 900 наименований. Портфель брендов Beluga Group, представленных в «Винлаб», — это широкий охват категорий и сегментов лучших алкогольных напитков: водка, абсент, бальзамы, биттер, бренди, вино, коньяк, ликеры, настойки, ром и текила. Кроме того, в сети представлен большой выбор безалкогольных напитков, пива и снеков. Уже сейчас можно оформить заказ в «Сбермаркете» и получить его самостоятельно без очередей в одном из магазинов «Винлаб».

Сотрудничество «Сбермаркета» и «Винлаб» позволит торговой сети привлечь аудиторию через дополнительный канал продаж, а сервису — предложить клиентам еще больше товаров из алкогольного ассортимента.

Сергей Катасонов, директор по развитию бизнеса в «Сбермаркете», сказал: «Самовывоз становится все более популярной услугой среди клиентов «Сбермаркета»: за первое полугодие 2022 г. количество таких заказов увеличилось в 6,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одним из драйверов роста стала возможность забронировать и забрать самовывозом алкоголь наряду с продуктами и товарами для дома. Запуская сотрудничество с «Винлаб», мы предлагаем нашим клиентам еще более широкий выбор как безалкогольных, так и алкогольных напитков, которые можно забрать в удобное время и без очереди».

Константин Прохоров, генеральный директор сети «Винлаб», сказал: «Мы видим большие перспективы в партнерстве со «Сбермаркетом» — крупнейшим сервисом по доставке продуктов. Для «Винлаб» — это новый дополнительный канал продаж, а для клиентов «Сбермаркета», прежде всего, — удобство и возможность заказать всё необходимое в одном приложении. Электронная коммерция — одно из приоритетных направлений стратегии Beluga Group, поэтому мы планируем и дальше развивать собственную интернет-витрину и партнерские проекты».