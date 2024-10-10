«ОптиТим Консалтинг» перевел Skillbox на систему Optimacros и помог ускорить подготовку финансовой отчетности

ИТ-компания «ОптиТим Консалтинг» автоматизировала процесс бюджетирования с помощью платформы Optimacros у участника российского рынка онлайн-обучения – Skillbox. Благодаря новой системе клиент ускорил подготовку консолидированной версии финансовых результатов, а сотрудники получили доступ к единому месту хранения данных. Об этом CNews сообщили представители «ОптиТим Консалтинг».

Холдинг Skillbox развивается. Растет и объем данных, которые важно консолидировать. В связи с этим назрела необходимость в единой системе для гибкого и прозрачного управления фактическими данными и бюджетами всех бизнес-юнитов.

Представитель Skillbox: «Нам была нужна надежная система ПО в рамках масштабирования нашего холдинга. Мы рассмотрели Optimacros по рекомендации коллег с рынка, которые представили платформу как российский аналог Anaplan. После эффективного воркшопа с презентацией возможностей продукта мы выбрали платформу интегратором для решения наших задач. Рады, что на отечественном рынке развиваются надежные системы в области управления эффективности компаний».

Работы стартовали в августе 2022 г., и уже в декабре 2022 г. на базе Optimacros клиент получил единую систему для управления фактическими данными и бюджетами бизнес-юнитов. Операции, которые раньше финансовый отдел вел в отдельных файлах, теперь выполняются в едином интерфейсе. Все изменения отражаются в системе в режиме реального времени. Стали доступны централизованная загрузка, корректировка и анализ влияния факта по всем бизнес-юнитам компании, а также появилась возможность проводить план-факт анализ до отдельных центров финансовой ответственности.

В компании достаточно сжатые сроки закрытия отчетного периода, есть установленные дедлайны со стороны акционеров. Чтобы ускорить подготовку отчетности и повысить скорость принятия управленческих решений, команда OptiTeam создала гибкие формы для P&L- и CashFlow-отчетности. Формировать отчеты по бюджетным и фактическим данным теперь можно с разной степенью детализации — вплоть до бизнес-юнитов или центров финансовой ответственности. В целом благодаря проекту удалось высвободить до одного рабочего дня на сборку консолидированной версии отчетности.

Skillbox было важно сохранить принятую в компании форму отчетов. Поэтому проектная команда разработала инструмент для выгрузки данных из Optimacros в привычные шаблоны, преднастроенные по корпоративным требованиям. Теперь бизнес-пользователь в течение нескольких минут получает набор отчетности, готовый для последующей отправки в штаб-квартиру.

«Мы планируем внедрить Optimacros и в другие отделы компании, чтобы ключевые бизнес-процессы протекали в единой системе. Благодарны OptiTeam за прозрачные статусы по работам и дальнейшим шагам. Команда интегратора оперативно учитывала замечания, появляющиеся в процессе внедрения системы, и подключались к решению сложных вопросов, а также подсказывала нам наиболее оптимальные пути решения», — сказал представитель Skillbox.

После завершения основного проекта, высоко оценив производительность Optimacros, в Skillbox решили автоматизировать еще ряд процессов. Так проект получил развитие еще на несколько месяцев и завершился в мае 2023 г.

С помощью Optimacros оптимизировали управление штатом холдинга. С появлением современной платформы стало возможно работать с несколькими сценариями прогнозирования ФОТ и выбирать оптимальный штатный план, координируя его с бюджетными данными.

Сегодня сотрудники Skillbox используют систему Optimacros ежедневно. Техническую поддержку ПО специалисты компании выполняют самостоятельно.

«Переход на Optimacros стал для лидера российского рынка онлайн-обучения стратегически важным шагом. У сотрудников Skillbox появилось единое пространство для управления фактом и бюджетом всех бизнес-юнитов, а у руководства — инструмент, позволяющий оперативно принимать управленческие решения, что в современных рыночных условиях — важное конкурентное преимущество. Несмотря на то, что проект реализовала относительно небольшая команда внедрения, благодаря оперативной обратной связи от команды заказчика и эффективному подходу к тестированию, ключевые разработки были переданы в эксплуатацию в кратчайшие сроки», — сказал Илья Степанов, проектный менеджер «ОптиТим Консалтинг».