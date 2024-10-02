«ОптиТим Консалтинг» завершил проект внедрения российской платформы Optimacros у «Юнилевер Русь»

ИТ-компания «ОптиТим Консалтинг» автоматизировала процессы планирования у «Юнилевер Русь». Благодаря переходу на отечественное локальное ПО Optimacros, клиент ускорил работу и сократил трудоемкость по трем стратегическим направлениям: прогнозирование спроса, планирование промоактивностей и расчет итоговых финансовых показателей. Об этом CNews сообщили представители «ОптиТим Консалтинг».

Платформа Optimacros учитывает особенности работы различных департаментов и помогает построить прозрачный процесс планирования на разных стадиях. На базе Optimacros у клиента решили автоматизировать работу сразу в трех направлениях — прогнозирование товарного спроса, промопланирование и расчет финансовых показателей. Все работы на проекте выполнила ИТ-компания «ОптиТим Консалтинг» совместно с командой заказчика.

«Единая платформа должна была привнести с собой синергию, которая повысит эффективность процессов и поможет компании соответствовать изменениям», — сказал Юрий Близгарев, генеральный директор компании «Решения для будущего», ГК «Юнилевер Русь».

В первую очередь в Optimacros перевели процесс прогнозирования спроса. Команда OptiTeam добавила в систему функционал, с помощью которого стало удобно настраивать параметры прогнозирования, автоматически рассчитывать объемы продаж, вносить корректировки в прогноз на различных уровнях клиентской и продуктовой иерархии, добавлять инновационные проекты в портфель. Клиент получил стабильно работающую платформу, в которой можно настраивать процессы прогнозирования спроса. По данным последних замеров, время отклика системы уменьшилось на 20%.

В рамках второго проекта автоматизировали процесс планирования промоакций и управления ассортиментными матрицами. Optimacros интегрировали с корпоративным ПО — учетной системой, хранилищем данных и платформой бизнес-аналитики. В едином интерфейсе стало возможно учитывать сезонность и влияние промо на спрос и каннибализацию товаров-заменителей, распределять итоговый прогноз по складам, анализировать влияние продаж одного продукта на продажи другого, получать отчеты по спросу и передавать итоговую информацию на производство. В систему добавили возможность формировать гайдлайны, реализовали гибкую многоступенчатую систему согласования — теперь промоакции можно одобрять автоматически на разных уровнях рассмотрения. В результате выполненных работ значительно снизилась нагрузка на согласующих, а планирование промоакций ускорилось в три-шесть раз.

Следующим направлением для автоматизации стало финансовое планирование. Если раньше выгрузка больших отчетов в Excel занимала 3-4 часа, то с внедрением Optimacros этот процесс стал занимать в среднем 40 минут. Программа Excel не блокируется на время выгрузки, параллельно пользователи могут выполнять другие задачи. Таким образом удалось сэкономить время и трудоемкость существенного количества сотрудников на работе с данными.

Другое значимое достижение — повысился контроль за расчетом финансовых показателей. При работе в новой системе исключены случайные ошибки: права и доступы сотрудников разграничены в соответствии с их функциональными обязанностями. Действия пользователей регулярно логируются, и выполняется резервное копирование данных.

Клиент отмечает, что в результате проекта повысилось удобство финансового планирования. Сотрудники получили рабочий интерфейс с дашбордами, которые детализируют финансовую информацию на разных уровнях.

В планах компании — настроить интеграцию с другими решениями Optimacros, а также потенциально с другими системами, Pricing Tool, чтобы необходимые данные напрямую передавались в финансовое решение.

«В результате работы с командой «ОптиТим Консалтинг» мы получили совершенно уникальный продукт. На этапе выбора партнера мы понимали, что разработка инструмента «с нуля» безусловно будет сложнее стандартного решения, потребует больше усилий и вовлеченности команды, однако полученный результат того стоит. Внедренная система показывает стабильный результат, дает возможности повышать качество прогноза и эффективность взаимодействия внутри департаментов. Стоит отметить высокий уровень профессионализма команды разработчиков, которые готовы погрузиться в детали бизнес-процесса и предложить решения, которые оптимально удовлетворяют запросам команды и логике построения системы», — сказал Юрий Близгарев.

На проекте большую часть задач удалось решить в том числе благодаря использованию инноваций. Так, системный интегратор внедрил виртуальные кубы для работы с большими объемами данных. На проекте в «Юнилевер Русь» общий объем данных составил 1200 ГБ.

«Проект стал точкой развития для наших компаний. Мы плотно и плодотворно взаимодействовали с бизнес- и ИТ-командой заказчика, и это безусловно помогло ускорить внедрение Optimacros. Перед нами стояла высокая планка по качеству и сложности работ. Для каждого клиента мы стремимся сформировать систему интегрированного бизнес-планирования и объединить данные различных подразделений в единый контур. Не всегда это получается, но чем сложнее задача, тем интереснее ее решать. «Юнилевер Русь» — одна из тех компаний, в которых мы приблизились к цели создания IBP. Рады сознавать, что наши масштабные, но в то же время гибкие решения помогают ключевой компании на российском FMCG-рынке динамически планировать бизнес в режиме реального времени», — отметил Евгений Яцевич, управляющий партнер консалтинговой практики компании «ОптиТим Консалтинг».