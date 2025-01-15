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Лёвина Виолетта



15.01.2025 OptiTeam и VSIB ускорили работу Центра занятости Калининградской области с помощью аналитической платформы на базе Optimacros 1
04.04.2019 Боты, чаты и BI. В Калининграде создают МФЦ нового поколения 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Лёвина Виолетта и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9699 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 1
Telegram Group 1983 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 54 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 304 1
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 509 1
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VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
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Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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