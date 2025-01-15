Лёвина Виолетта
|15.01.2025
|OptiTeam и VSIB ускорили работу Центра занятости Калининградской области с помощью аналитической платформы на базе Optimacros 1
|04.04.2019
|Боты, чаты и BI. В Калининграде создают МФЦ нового поколения 1
Лёвина Виолетта и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9699 1
|Meta Platforms - Facebook 4438 1
|ЭОС - Электронные офисные системы 1181 1
|Telegram Group 1983 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
|Скородумов Иван 4 1
|Орешкин Максим 27 1
|Толмачев Андрей 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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