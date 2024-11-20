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OptiTeam Consulting автоматизировал бизнес-процессы с помощью системы Optimacros у одного из участников рынка табачной продукции России

Участник российского рынка табачной и никотинсодержащей продукции автоматизировал процессы с помощью платформы Optimacros и повысил эффективность управления бизнесом. Новое ПО заменило Excel и решило проблему оперативности заполнения данных. Об этом CNews сообщили представители OptiTeam.

Теперь сотрудники пяти подразделений компании быстро вносят, прогнозируют и согласовывают важные параметры упаковки: внешний вид, информацию о краске, стоимость и др. Работы по внедрению системы выполнила компания «ОптиТим Консалтинг».

Компании требовалось комплексное решение для автоматизации процесса транспортировки груза и расчета себестоимости упаковки, оптимизации складского пространства и потребности в пополнении помещений. Ранее для выполнения этих задач использовали MS Excel. Но на работу хоть и с привычным и удобным инструментом уходило много времени, к тому же часто возникали ошибки. В поисках альтернативного решения компания выбрала систему Optimacros.

На проекте была сформирована команда с участием экспертов OptiTeam Consulting и компании-клиента для реализации основной части проекта. В первую очередь внедрили инструмент для отслеживания закупленного товара в пути — Transportation Management System. Он показывает, где находится груз, приедет ли тот в запланированные сроки, а также помогает получить отчетность по стоимости логистики, потерям и затратам. Сейчас с инструментом одновременно работают более 60 пользователей нескольких направлений компании: плановой службы, логистики, отдела транзакций, таможни, склада.

Для оптимизации складского пространства разработали важный функционал, который помогает контролировать уровень товарных запасов, показывает, насколько эффективно компания управляет ими, а также рассчитывает скорость, с которой товарные запасы производятся и отпускаются со склада предприятия. Теперь сотрудники могут комплексно оценивать эффективность цепочки поставок и управления складом.

Долгое время одним из самых трудозатратных процессов в компании была упаковка товара. Ее стоимость рассчитывалась в Excel. Сотрудникам приходилось подолгу заполнять файл с большим количеством полей ввода. Чтобы быстро и правильно планировать затраты, определять экономически эффективные стратегии на протяжении всего процесса производства и распространения, для клиента разработали калькулятор расчета себестоимости упаковки.

«Мы были рады выступить ИТ-партнером по внедрению решений Optimacros. После успешного завершения первого проекта наша команда глубоко погрузилась в производственную деятельность компании и совместно с департаментами ИТ и бизнеса приступила к следующим проектам. Уверен, что наши решения помогут повысить эффективность управления как цепочкой поставок, так и другими процессами компании, и гарантируют необходимую прозрачность», – отметил Евгений Яцевич, управляющий партнер консалтинговой практики OptiTeam.

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В мае 2023 г. стартовал четвертый проект, в рамках которого разработали решение для формирования объема закупок под производственный план в соответствии с рецептурой табачных смесей. Теперь, опираясь на данные анализа, система автоматически рассчитывает потребность в пополнении склада или распределительного центра сети в разрезе поставщиков, выдает прогноз спроса с горизонтом планирования в два года. Благодаря интеграции Optimacros и «1С» сотрудники быстро получают информацию о продуктовых планах, товарных позициях и остатках. А за счет интеграции и с другими системами сбора данных стало доступно сценарное планирование поставок.

«В прошлом году мы начали активно внедрять «». При этом достаточно быстро поняли, что для решения задачи по планированию закупок «1С» нам будет недостаточно. Так как у нас уже был позитивный опыт взаимодействия с Optimacros, мы приняли решение реализовать проект на проверенной платформе», – сказал представитель компании.

Сотрудники OptiTeam Consulting обучили архитекторов клиента, теперь они самостоятельно решают задачи бизнеса с помощью системы Optimacros и развивают внедренные решения, в особенности функционал для управления товарными запасами на складе.

Компания планирует продолжать автоматизировать бизнес-процессы на платформе Optimacros.

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