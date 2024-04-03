«ОптиТим Консалтинг» помогла РТИТС импортозаместить Anaplan при помощи Optimacros

Компания «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТС), оператор системы взимания платы «Платон», завершила внедрение российской платформы бюджетирования «Оптимакрос». Подрядчиком проекта выступила компания «ОптиТим Консалтинг».

Перед объединенной проектной командой «ОптиТим Консалтинг» и «РТ-Инвест Транспортные Системы» стояло несколько задач: снижение зависимости от зарубежных вендеров через выбор отечественного решения, унификация форм отчетности, оптимизация методологии планирования, жесткие сроки внедрения, обеспечение комфорта для пользователей системы в компании. Срок реализации проекта составил шесть месяцев.

Проект завершился в ноябре 2023 года, что позволило войти в новый отчетный период с новой системой бюджетирования и сбора отчётности. В Optimacros были реализованы процессы бюджетирования, прогнозирования, отчетности, стратегического и кадрового планирования. Интерфейс системы реализован в соответствии с фирменным стилем РТИТС, что повышает удобство работы пользователей. В настоящее время в системе работают 50 сотрудников, функциональность платформы поддерживают два выделенных специалиста.

«Мы с сожалением расставались с нашим предыдущим бюджетным решением, реализованным на базе «Anaplan», признанным лидером в области управленческого учета. И тем более были приятно удивлены возможностями Optimacros и подходом команды «ОптимТим Консалтинг» к внедрению. Нам удалось не только сохранить возможности и наработки, которые были у нас прежде, но и улучшить ряд важных процессов», – сказал Вячеслав Сотник, финансовый директор РТИТС.

В рамках проекта была повышена скорость формирования пакета итоговой прогнозной отчетности. До внедрения Optimacros сбор пакета отчетности занимал 4–6 часов, после оптимизации процесса в Optimacros на эту же процедуру требуется всего 5–10 минут. Также была реализована бесшовная интеграция с «1С», благодаря которой снизилась трудоемкость и повысилась технологичность выгрузки фактических данных из учетной системы.

«РТИТС и “ОптиТим Консалтинг” реализовали эффективный проект импортозамещения. Успешно внедрить платформу Optimacros помогли проработанная методология финансового планирования, совместная вовлеченная работа проектной команды, а также несколько параллельных стримов. Планируем и дальше помогать РТИТС реализовывать стратегию цифровизации, активно совершенствовать технологии и процессы компании», – сказал Кирилл Мишарин, партнер консалтинговой практики компании «ОптиТим Консалтинг».