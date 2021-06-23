Жаркий июнь 2021 г. Роскомнадзор получил беспрецедентные полномочия для управления Рунетом

В июне 2021 г. Госдума приняла сразу семь законов, направленных на регулирование интернета и расширяющих полномочия Роскомнадзора. Теперь ведомство получит доступ к данным о телефонных переговорах россиян и их местонахождению, будет иметь богатый инструментарий для наказания зарубежных интернет-ресурсов, будет регулировать сферы интернет-рекламы и денежных переводов, будет измерять аудиторию интернет-сайтов и сможет обследовать госграницу.

Ударный месяц для депутатов

Государственная Дума закончила работу в весеннюю сессию. Июнь выдался для депутатов продуктивным месяцем: было принято сразу семь законов о регулировании в интернете, причем три из них, «О приземлении интернет-трафика», о рекламе в интернете и об измерении аудитории интернет-ресурсов, сразу во всех трех чтениях.

Два других закона – о едином вещателе федеральных телеканалов в интернете и о доступном интернете – были приняты в июне во втором и третьем чтениях. Еще два принятых закона расширяют основания для блокировки сайтов в интернете: Центробанк будет блокировать сайты, занимающиеся мошенничеством в финансовой сфере, а региональные прокуроры по жалобам граждан смогут блокировать сайты с информацией, порочащей их честь и достоинство.

Передача Роскомнадзору сведений о сотовых абонентах

За исключением двух последних законов, остальные пять принятых законов напрямую расширяют полномочия Роскомнадзора. Особенно интересной выглядит судьба закона «О доступном интернете». Первоначально данный документ в виде поправок к Закону «О связи» был разработан Правительством и регулировал вопросы бесплатного доступа к социально-значимым интернет-сайтам.

В июне 2021 г. Госдума приняла сразу семь законов, направленных на регулирование интернета и расширяющих полномочия Роскомнадзора

Но ко второму чтению в документ были внесены поправки в три других блока Закона «О связи», расширяющие полномочия Роскомнадзора. Часть из них касается вопросов проверки достоверности данных о сотовых абонентов.

В Законе «О связи» еще в 2017 г. появилась норма, в соответствии с которой операторы связи должны проверять достоверность данных о своих пользователях. В конце 2020 г. в закон были внесены изменения, согласно которым для этих целей Роскомнадзор должен создать Информационную систему мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абонентов.

В указанную систему сотовые операторы должны передавать информацию о своих абонентах (включая пользователей корпоративных номеров), об используемых ими абонентском оборудовании и идентификационных модулях (SIM-картах), применяемых оператором способах подтверждения сведений о них и результатах соответствующих проверок. Более точно детали должны были быть описаны в постановлении Правительства.

Весной 2021 г. Минцифры подготовило проект постановления Правительства, в котором предполагалось, что операторы связи также будут передавать Роскомнадзору детализацию об оказанных их абонентам услугах: телефонных вызовах с указанием номеров вызывающего и вызываемого абонентов и идентификаторов их базовых станций, сессиях передачи данных с указание их объема (включая передачу данных устройств интернета вещей), переданных SMS и мультимедийных сообщений и т.д.

Проект постановления вызвал критику, так как Роскомнадзор получает доступ к данным, который до сих пор был только у правоохранительных органов. В том числе Минэкономразвития предоставило отрицательный отзыв относительно регулирующего воздействия данного документа.

Но теперь законодатель решил прописать в Законе «О связи» нормы, которые предлагалось утвердить на уровне упомянутого подзаконного акта. Согласно утвержденному Госдумой закону, сотовые операторы должны будут передавать Роскомнадзора сведения об абонентах и используемом ими оборудовании и идентификационных модулях, о местоположении вызываемого и вызывающего абонента, о фактах и видах совершенных абонентами соединений, включая голосовых вызовов, текстовых сообщений, изображений, звуков, видов и иных сообщений.

Блокировка сообщений и звонков от подставных номеров

Другой блок поправок связан с той частью Закона «О связи», в которой говорится об обязанности операторов связи передавать в неизменном виде телефонный номер вызывающего абонента (при голосовом вызове или при передаче SMS-сообщения) или идентификатор абонента, осуществляющего голосовой вызов посредством сети передачи данных. В соответствии с поправками, внесенными в закон в 2017 г., в случае нарушения таких требований оператор связи должен прекратить оказание услуг по пропуска трафика.

Согласно принятому закону, подведомственная Роскомнадзору радиочастотная служба создает систему обеспечения соблюдения операторами связи требований (СОСОТ) при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования. Операторы связи обязаны подключиться к указанной системе, направлять в нее требуемые сведения и получать необходимые сведения.

Данная система, как и упомянутая выше система мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абонентах, будет взаимодействовать с ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) и Базой данных перенесенных номеров (БДПН). Правила функционирования системы установит Правительство.

Нынешний закон указывает, что оператор связи прекращает оказание услуг по пропуску трафика, если при использовании СОСОТ установлено отсутствие информации об инициировании соединения абонентов, в том числе для отправки короткого текстового сообщения. Исключением являются случай, когда соединение инициировано из зарубежа и сопровождается нумерацией, соответствующей иностранной системы и плану нумерации.

Также основанием для прекращения предоставления услуги является инициация вызова с сети иностранного оператора (в том числе передача SMS-сообщения), сопровождаемое нумерацией, соответствующей российской систему и плану нумерации. Исключением является установление соединение российским абонентом, находящимся в роуминге зарубежом. Еще одним основанием для прекращения оказания услуги по пропуску трафика является отсутствие у оператора, инициировавшего соединение, в том числе для передачи SMS-сообщения, информации об абонентском номере или уникальном коде абонента, инициировавшего соединение.

Роскомнадзор обследует госграницу

Еще один блок изменений связан с принятым в 2019 г. законом «О суверенном интернете». В частности, Роскомнадзор должен будет создать реестр операторов связи, владеющих трансграничными каналами связи, и подключенных к ним средствам связи. При этом ведомство получит полномочия по обследованию госграницы с целью проверки указанных сведений.

«Приземление» зарубежных интернет-сайтов

Наиболее полным документом из принятых в июне стал новый закон - «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети интернет на территории РФ», получивший неофициальное название «О приземлении интернет-трафика».

Под сферу действия документа подпадут иностранные интернет-площадки, чья суточная посещаемость в России превышает 500 тыс. человек. Также под действие закона подпадут хостинг-провайдеры и операторы рекламных системы, обслуживаемые посещаемые россиянами ресурсы, и мессенджеры, имеющие российских пользователей.

Роскомнадзор создаст реестр таких ресурсов. Участники реестра должны будут открыть представительства в России, вступать в переписку с органами власти и соблюдать российское законодательство. Также владельцы соответствующих ресурсов должны будут установить отобранные Роскомнадзором счетчики для измерения аудитории.

За несоблюдение требований закона Роскомнадзор, по своему усмотрению, сможет применять различные меры наказаний: маркировку данных сайтов в поисковой выдачи как нарушителей закона либо полное их исключение из поисковой выдачи, запрет размещения рекламы на таких ресурсах и рекламы таких ресурсов, запрет денежных переводов в адрес рерсурсов-нарушителей, запрет передачи персональных данных россиян, а также полную или частичную блокировку доступа.

Тем самым, Роскомнадзор начинает регулировать две принципиально новые для себя сферы – интернет-рекламу и денежные переводы. В том числе российские и иностранные платежные системы должны будут прекратить денежные переводы от россиян в сторону запрещенных Роскомнадзором сайтов. В случае, если иностранные платежные системы ослушаются такого запрета, их самих занесут в черный список и российские платежные системы не смогут с ними сотрудничать.

Российский бизнес учится противостоять кибератакам новых типов Бизнес

Для проверки соблюдения запретов Роскомнадзор, через доверенных лиц, будет осуществлять тестовые транзакции. Также ведомство будет вести отдельные реестры сайтов, в адрес которых нельзя осуществлять денежные переводы, и иностранных платежных систем, обслуживающих сайты-нарушители.

Почему властям потребовался новый подход к наказанию интернет-сайтов

В случае с отработанным Роскомнадзором наказанием в виде блокировки доступа в законе будет применяться иной механизм. Еще в 2012 г. в России заработал «черные список» сайтов, составляемых Роскомнадзором. Провайдеры обязаны блокировать доступ к ресурсам из этого списка.

При этом сам Роскомнадзор может принимать решения о блокировке только сайтов с детской порнографией. В остальных случаях решения принимают суды или различные ведомства по определенному перечню оснований. Список таких ведомств и оснований постоянно расширяется.

Сейчас в него входят Федеральная налоговая служба (ФНС), Министерство внутренних дел (МВД), Генпрокуратура, Росалкогольрегулирование, Роспотребнадзор, Центризбирком и другие. Решения о блокировке пиратских ресурсов принимает Мосгорсуд, а о блокировке зеркал пиратских ресурсов – Минцифры.

Сам Роскомнадзор также получил полномочия по блокировке VPN-сервисов, организаторов распространения информации (ОРИ, сайты и приложения, позволяющие общаться интернет-пользователям) и сайтов, отказывающихся локализовать персональные данные россиян в России. Но в двух последних случаях Роскомнадзор для блокировки должен обращаться в суд.

Существующий механизм блокировки интернет-сайтов не смог в полной мере решить проблему запрещенного контента в интернете. Крупные иностранные интернет-площадки – YouTube, Facebook, Twitter – не спешат блокировать все запрещенные российскими властями материалы. На блокировку же крупных площадок Роскомнадзор не решается.

В конце 2016 г. Роскомнадзор инициировал блокировку доступа к социальной сети Linkedin из-за несоблюдения требований по локализации персональных данных. Данный шаг рассматривался наблюдателями как «показательная порка», однако на более крупные площадки он не возымел действия. В 2018 г. Роскомнадзор попытался заблокировать Telegram, но данная блокировка привела к сбоям в большом количестве не связанных с Telegram ресурсов, вызвала широкое общественное недовольство и в 2020 г. была отменена.

В конце 2020 г. был принят закон, вводящий новые наказания для интернет-компаний – оборотные штрафы. После этого суды, по заявлениям Роскомнадзора, составили протоколы о штрафах на десятки миллионов рублей для Twitter, Facebook, Google, Telegram и др. Однако у многих иностранных интернет-компаний нет представительств в России, в связи с чем остается не понятным, как взимать эти штрафы.

Новый закон должен решить эти проблемы: Роскомнадзор сможет различными путями давить на иностранных интернет-гигантов, создавая проблемы для их имиджа и получения ими дохода, с целью добиться блокировки запрещенной в России информации. При этом решения о наказании ведомство будет принимать единолично.

Кроме того, как уже упоминалось, в 2019 г. в России был принят закон «О суверенном интернете». Он обязывает интернет-провайдеров устанавливать у себя технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), с помощью которых Роскомнадзор, в случае возникновения угрозы сети, сможет вводить централизованное управление сетью. Правительство указало, что распространение запрещенной информации относится к перечню угроз, в связи с чем Роскомнадзор в любой момент может вводить централизованное управление сетью.

Первая ласточка себя уже проявила: весной 2021 г. Роскомнадзор ввел принял меры по замедлению работы Twitter, чья администрация отказывается удалять весь запрещенный в России контент. По новому закону «О приземлении интернет-ресурсов» Роскомнадзор будет осуществлять действия по замедлению или блокировки доступа к интернет-ресурсам также с помощью ТСПУ, то есть данный процесс будет непрозрачным для интернет-провайдеров.

Регулирование интернет-рекламы, измерение аудитории сайтов и вещание ТВ в интернете

Одновременно был принят отдельный закон о регулировании рекламы в интернете. Согласно ему, Роскомнадзор создаст единую информационную систему учета рекламы в интернете. В базе будут храниться данные о размещенной в интернете рекламе, включая сведения о рекламодателях и рекламораспространителях, операторах рекламных систем и рекламных посредниках.

Рекламораспространители, операторы рекламных систем, рекламные посредники, размещающую в интернете рекламу, направленную на привлечение внимания российских потребителей, должны будут передавать в базу сведения о рекламе. Данные из этой базы, в том числе, будут передаваться в ФНС. Также Роскомнадзор отберет операторов рекламных данных – владельцев программ для ЭВМ, предназначенных для установления факта распространения рекламы в интернете. Они будут заносится в соответствующий реестр

Другой принятый Госдумой закон обязывает Роскомнадзор выбрать единого измерителя аудитории интернет-ресурсов. До этого, в 2017 г., Роскомнадзор уже выбирал единого измерителя ТВ-аудитории – им стала компания Mediascope. Сейчас Роскомнадзор создаст реестр сайтов, которые интересны российским властям. Владельцы сайтов из реестр обязаны будут установить ПО от выбранных Роскомнадзором измерителей.

Наконец, Госдумой был принят закон, по которому Роскомнадзор выберет единую организацию, осуществляющую трансляцию федеральных телеканалов в сети интернет. После этого OTT-сервисы и владельцы онлайн-кинотеатров должны будут вести трансляции телеканалов, входящих в первые два мультиплекса цифрового эфирного телевидения, с помощью ПО от отобранной Роскомнадзором организации. Наиболее вероятным кандидатом на эту роль является компания «Витрина-ТВ» (создана ВГТРК, НМГ и «СТС-Медиа»).

Сколько новых информсистем и реестров создаст Роскомнадзор

Таким образом, согласно принятым законам, Роскомнадзор создаст три новые информационные системы: Информационную систему мониторинга соблюдения операторами связи обязанностей по проверки данных об абонентах, Систему обеспечения соблюдения операторами связи требований в части пропуска трафика и Единую информационную систему учета в рекламы в интернете. Заниматься созданием указанных систем будет подведомственная Роскомнадзора радиочастотная служба.

Также Роскомнадзор получит полномочия по ведению шести новых реестров: реестр значимых для россиян иностранных интернет-ресурсов; реестр иностранных сайтов, в адрес которых запрещено осуществлять денежные переводы; реестр иностранных платежных систем, обслуживающих запрещенные сайты; реестр сайтов, чья аудитория подлежит измерению; реестр операторов рекламных данных; реестр владельцев линий связи, пересекающих государственную границ, и подключенных к ним средств связи.