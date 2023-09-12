НАЦ «Информзащиты» защитил «Мультисервисную платежную систему»

Национальный аттестационный центр повторно аттестовал российскую «Информационную систему уплаты таможенных платежей» компании «Мультисервисная платежая система», оператора таможенных платежей.

«Мультиервисная платежная система» является оператором национально значимой платежной системы, а также оператором таможенных платежей.

Данная информационная система предназначена для предоставления участникам внешнеэкономической деятельности в электронной форме с использованием информационно-вычислительных сетей общего пользования сведений таможенным органам.

Работы такого характера осуществляются с привлечением лицензиатов ФСТЭК России, кем, собственно, и является национальный аттестационный центр «Информзащиты». Благодаря сотрудничеству с НАЦ «Информационная система уплаты таможенных платежей» была аттестована по классу защищенности К2 в соответствии с требованиями приказа ФСТЭК России №17. Очередное подтверждение требованиям ФСТЭК России позволит заказчику и дальше обеспечивать надлежащую безопасность своим клиентам и соответствовать законодательствам Российской Федерации.

«Для нас с компанией «Мультисервисная платежная система» это уже не первый проект, – сказал генеральный директор НАЦ Дмитрий Пойгин. – Заказчик ответственно относится к защите информации своих клиентов, выполняет все требования и в итоге успешно проходит аттестационные испытания».