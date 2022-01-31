НАЦ «Информзащиты» провел аттестацию «Крок Облачные сервисы» на соответствие требованиям ФСТЭК к обработке персональных данных

Команда компании «Крок Облачные сервисы» получила аттестат, который подтверждает высший (первый) уровень защищенности облачной платформы для обработки любых типов персональных данных. Благодаря этому клиенты, например, из числа медицинских организаций, смогут воспользоваться всеми преимуществами публичного облака — гибкостью, масштабируемостью, оплатой по требованию — при четком соответствии требованиям регуляторов.

Отсутствие аттестата на облачную платформу прежде ограничивало возможности клиентов. Для работы со всеми типами персональными данными они были вынуждены использовать выделенное оборудование в ЦОДе.

Чтобы решить задачу соответствия платформы требованиям регуляторов и предоставить клиентам все преимущества публичного облака, «Крок Облачные сервисы» начала подготовку к аттестации. Поскольку «Облако Крок» является собственной разработкой провайдера, аудиторам «Кард сек» и НАЦ («Национальный аттестационный центр» входит в ГК «Информзащита») потребовалась корректировка и усложнение программы аттестационных испытаний. Сотрудники компании «Кард сек» адаптировали методику оценки и эксплуатационной документации, а НАЦ провел саму аттестацию. Несмотря на существенные усложнения, завершить работы удалось в запланированные сроки.

«Команда «Крок Облачные сервисы» провела проект по аттестации своей платформы на «отлично». На все возникающие у нас вопросы по архитектуре и процессам в аттестуемой системе наши специалисты получали развернутые и детальные ответы в самые краткие сроки. Уже на этапе обследования было понятно, что организационные и технические условия эксплуатации платформы находятся на высоком уровне. Кроме того, следует отметить, что провайдер не ограничился базовым набором мер для установленного уровня защищенности персональных данных, а расширил его с учетом современного ландшафта угроз информационной безопасности», — отметил Дмитрий Пойгин, генеральный директор НАЦ.

Почему администраторы не заметят миграцию данных в облака Облака

«Благодаря аттестации «Облака Крок» наши клиенты могут быть уверены в максимальной защите инфраструктуры от несанкционированных взломов, атак и других инцидентов. Эта гарантия распространяется на всю платформу и все сервисы, которые мы предлагаем на ее базе — начиная от предоставления виртуальных машин и заканчивая платформенными сервисами Kubernetes-aaS, DataBase-aaS, сервисом объектного хранилища», — сказал директор по развитию бизнеса клиентов компании «Крок Облачные сервисы» Максим Березин.