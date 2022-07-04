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НАЦ «Информзащиты» аттестовал защищенный ЦОД облачного провайдера mClouds

«Национальный аттестационный центр», входящий в группу «Информзащита», аттестовал по требованиям 152-ФЗ центр обработки данных облачного провайдера mClouds.

mClouds – федеральный провайдер облачных услуг для бизнеса, работающий на рынке более 5 лет, доверил аттестацию своего центра обработки данных (ЦОД) специалистам НАЦ.

ЦОД, находящийся в одном из самых больших дата-центров России, был аттестован по требованиям безопасности ФЗ-152 «О персональных данных». Защищенное аттестованное облачное хранилище, выполненное по модели IaaS (Infrastructure as a Service, то есть инфраструктура как услуга), подходит для размещения ИСПДн с учетом всех необходимых требований. Безопасность хранения данных гарантируется выполнением требований приказа № 21 ФСТЭК – аттестованный ЦОД соответствует 3 уровню защищенности персональных данных.

«В текущее непростое время защита информации актуальна как никогда. Прохождение аттестации на соответствие требованиям безопасности позволит компании mClouds получить конкурентное преимущество на рынке облачных провайдеров и поможет привлечь новых заказчиков, подходящих с ответственностью к хранению персональных данных», – отметил генеральный директор НАЦ Дмитрий Пойгин.

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«На протяжении всего периода с момента создания портфеля наших облачных продуктов мы уделяем очень серьёзное внимание информационной безопасности и сохранности данных наших клиентов. Аттестация нашего облачного сегмента – это закономерный шаг в данном направлении. Теперь совместно с нашими партнёрами мы готовы предложить экономически эффективную облачную модель использования ИТ-инфраструктуры для самых требовательных задач, и наши клиенты могут быть уверены, что наша инфраструктура соответствует всем требованиям законодательства в том числе», – сказал Александр Иванников, директор по развитию облачного провайдера mClouds.

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