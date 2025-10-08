Разделы

НАЦ аттестовал систему защищенной видеоконференцсвязи для «НИИграфит»

«Национальный аттестационный центр» (НАЦ, группа компаний «Информзащита») проверил на соответствие требованиям по защите информации абонентский пункт видеоконференцсвязи (АП ВКС) дочерней организации Госкорпорации «Росатом» — «НИИграфит». По итогам проведенных работ Заказчику были выданы аттестаты соответствия на абонентский пункт и на защищаемое помещение, в котором будут проходить видеоконференции. Об этом CNews сообщили представители «Информзащиты».

Выполненные работы включали в себя проведение обследования АП ВКС, разработку организационно-распорядительной документации, монтаж средств защиты и проведение аттестационных испытаний как абонентского пункта, так и защищаемого помещения. Специалисты НАЦ подтвердили соответствие требованиям по защите информации, установленным российским законодательством, и выдали «НИИграфит» аттестаты соответствия.

«Проект выполнен с соблюдением установленных стандартов и практик в области информационной безопасности. При этом мы всегда учитываем особенности информационных систем заказчиков и адаптируем методики проведения испытаний. В данном случае, помимо требований ФСТЭК России, важно было учесть и отраслевые требования госкорпорации «Росатом». Для нашей компании это не первый проект по организации и аттестации защищенных пунктов видеоконференцсвязи и мы накопили значительный опыт в этой области. С предприятиями госкорпорации «Росатом» нас связывает долгосрочное сотрудничество по широкому кругу задач в сфере информационной безопасности», — сказал генеральный директор ООО «НАЦ» Дмитрий Пойгин.

Организация защищенных пунктов видеоконференцсвязи и защищаемых помещений для проведения совещаний — важная задача для государственных предприятий и органов власти. В ходе таких сессий передаются данные ограниченного доступа, что делает вопросы их защиты критически значимыми. Надёжная защита систем видеоконференцсвязи позволяет минимизировать риски кибератак и несанкционированного использования информации.

