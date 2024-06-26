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НАЦ стал партнером по информационной безопасности оператора «Вест Колл»

Команда «Национального аттестационного центра» («Информзащита») заключила партнерское соглашение с ООО «Вест Колл ЛТД». НАЦ будет исполнителем работ по ИБ для клиентов компании. Об этом CNews сообщили представители НИП «Информзащита».

«То, что мы стали партнером по обеспечению информационной безопасности одной из крупнейших организаций в России, предоставляющих каналы связи, - еще один шаг к развитию компетенций и опыта нашей компании, - сказал генеральный директор ООО «НАЦ» Дмитрий Пойгин. – Уверены, что наши совместные проекты обеспечат клиентам ВестКолла должный уровень как соответствия требованиям законодательства в области защиты информации, так и необходимый уровень ИБ-зрелости компаний в целом».

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«Информзащита» имеет все необходимые лицензии для осуществления деятельности по защите информации. Это позволяет партнерам расширить количество предлагаемых услуг и развить проекты, предоставляя решения «под ключ» для конечного заказчика.

«Мы рады объявить о нашем партнерстве. Это сотрудничество открывает новые возможности для наших клиентов в сфере информационной безопасности и позволяет нам предложить полный спектр решений для защиты данных и инфраструктуры наших клиентов» - сказал коммерческий директор «Вест Колл» Дмитрий Мотырев.

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