Аттестационный центр «Информзащиты» стал партнером #CloudMTS

«Национальный аттестационный центр» (ООО «НАЦ»), входящий в ГК «Информзащита», и провайдер #CloudMTS стали партнерами в сфере оказания услуг по информационной безопасности. Сотрудничество позволит предоставить российским компаниям полный комплекс услуг и сервисов по обеспечению кибербезопасности, которые соответствуют высокому уровню отраслевых стандартов и требованиям регуляторов.

Безопасность облачной платформы является основным критерием выбора провайдера при переносе инфраструктуры компании в облако. Подтверждённый уровень безопасности платформы #CloudMTS и соответствие стандартам безопасности, включая законодательные требования 152-ФЗ, особенно важны для компаний, которые планируют использовать публичное облако для повышения отказоустойчивости своих ИТ-систем.

Эксперты «Национального аттестационного центра» и провайдера #CloudMTS помогут компаниям реализовать ИТ-проекты, обладающие высокой защищенностью, и подготовить имеющуюся инфраструктуру для выполнения требований 152-ФЗ «О персональных данных» с возможностью проведения аттестации и получения клиентом подтверждающих документов. Возможна сертификация на соответствие требованиям стандарта PCI DSS, также проведение оценки соответствия требованиям Банка России по информационной безопасности для организаций банковской системы.

«Наша цель – вместе с провайдером #CloudMTS реализовывать проекты, где необходимо выполнение требований регуляторов. Чтобы соответствовать современным требованиям и ожиданиям клиентов, необходимо предоставлять полный комплекс услуг по работе с облачной корпоративной инфраструктурой. Благодаря сотрудничеству комплексный аудит информационной безопасности, моделирование киберугроз и прочие не менее важные ИБ-услуги и сервисы доступны для клиентов #CloudMTS в формате «единого окна». Это, безусловно, дает дополнительное конкурентное преимущество облачному провайдеру», - отметил Дмитрий Пойгин, генеральный директор ООО «НАЦ».

«Неотъемлемой частью облачной экосистемы МТС являются сервисы кибербезопасности. Нашим клиентам доступен комплекс услуг информационной безопасности: собственный Security Operations Center, антивирус из облака, WAF-сервисы, защита от DDoS, а также аттестованный сегмент облака, который отвечает всем требованиям законодательства по работе с персональными данными и с государственными информационными системами. Совместно с «Национальным аттестационным центром» мы обеспечиваем российские компании широким спектром консалтинговых и профессиональных сервисов в области информационной безопасности», - рассказал Евгений Свидерский, директор проектных решений облачного бизнеса МТС.

В облаке #CloudMTS можно хранить и обрабатывать любые виды персональных данных, а также размещать государственные информационные системы всех уровней и масштабов (не содержащие сведения составляющие гостайну). Выделенный сегмент облака аттестован согласно требованиям, предъявляемым к защите информации в государственных информационных системах первого класса защищенности (К1), информационных системах персональных данных первого уровня защищенности (УЗ-1) и автоматизированных системах класса 1Г. В облаке #CloudМТS можно обрабатывать персональные данные с первого уровня защищенности по четвертый и размещать государственные информационные системы с первого по третий классы защищенности.

Многие компании уже оценили преимущества перевода своей инфраструктуры (или части ее) в облако. Облачные технологии снижают общие расходы, причем как на разработку, так и на обслуживание, содержание, поддержку; позволяют развертывать, управлять и размещать критически важные данные и прикладные программы быстрее, получать доступ к информации в режиме реального времени, где бы вы ни находились. Но никакие выгоды и удобства не перевешивают необходимость в защищенности инфраструктуры компании, включая аналитику поведения системы, аудит кибербезопасности и профессиональную защиту от кибератак.